Děti, v neděli přijede Bohouš (a pak možná zmizí)

A sakra! I milicionáři jezdívali za dětmi mé generace ve všední den, i komunisti nás nechávali v neděli v klidu doma u televize. Ale možná má Sobotka fakt tolik rád děti, že je musí vidět i v neděli a říct jim, aby doma vyřídili, co pro ně všechno dělá. Nebo spíš nedělá: jím vedená ČSSD totiž nedávno oznámila, že vzdává několik svých předvolebních slibů, protože je ve vládě nedokáže prosadit.

To samozřejmě bývá dobrá zpráva, protože volební sliby ČSSD zpravidla stojí hodně peněz všechny její nevoliče, jak nám s vervou sobě vlastní neustále dokazuje nejen ministryně práce a sociálních věci za ČSSD Michaela Marksová, která prostě nemůže přestat přemýšlet. Určitě to ale není dobrá zpráva pro Sobotku.

Premiér se sice nedávno lekl sám sebe, když už v Hospodářských novinách téměř sebral odvahu a spojil svou politickou budoucnost s výsledky krajských voleb, takže svou odvahu začal záhy popírat, nemusí se ale bát: případné volební fiasko tentokrát zřejmě nevysedí jako celou svou dosavadní kariéru, odvahu zařídit mu jinou politickou budoucnost totiž v ČSSD sbírá stále víc lidí.

Navíc první místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec, jemuž odvahu - nebo aspoň systematické mediální vytváření jejího dojmu - naopak mnozí přisuzují, nedávno řekl, že nejde „Slávkovi“ po krku a nechce ho v čele strany nahradit. A když něco řekne Chovanec… V ČSSD totiž mnozí stále hůře nesou, že prim ve vládě hraje spíš ANO a Andrej Babiš a taky že jeho hnutí nejen trvale vede ve volebních preferencích, ale vyhrává i volby.

Někteří taky nechápou, proč Sobotka pořád lpí na staré třídní politice, když je bohatší svět stále beztřídnější společností. Premiér se ale místo toho nechává fascinovat Berniem Sandersem, který hlásá levicovou revoluci. Obludně třídně pojal politiku i Sobotkův předchůdce v čele ČSSD Jiří Paroubek a podívejte, jak to s ním šlo po volbách v roce 2010 rychle: sotva přijel ze severu do Prahy a vešel do Lidového domu, už tam nebyl nikdo.

Nezajímavé na tom určitě není ani to, že Sobotka vlastně jen zopakoval Paroubkův volební výsledek a ČSSD od té doby drží na stejných číslech. Premiér je sice mistrem popírání socioekonomické reality, takže nikdy například nepřizná, že za stávajícího systému není ekonomicky udržitelné, když lidi v průměru tráví čtvrtinu života v placeném důchodu.

Realitu ČSSD ale donekonečna popírat nemůže. Už jen proto, že špatné volební výsledky ekonomicky ohrožují až příliš mnoho jejích kádrů, které nikdy nepůjdou skutečně pracovat. Vždycky se potřebují zašít na úřadech a k tomu ve velké straně potřebujete vyhrávat.

