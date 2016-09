Idiocie pravice ohledně kouření

Ta sice poslední dobou úplně neví, proč by ji bývalí voliči včetně mě měli znovu volit, když však dojde na cigarety, zázračně ožije a vzpomene si na svého nešťastníka Marka Bendu. Toho sice známe především díky nejřidší magisterské práci východně od plzeňské právnické fakulty, v ODS ho ale pasovali na televizního ochránce kuřáků. Když se zrovna nerve o naši svobodu, pere se vážně o kuřácké ajnclíky bez obsluhy, které zavání rakovinou hůř než Ostravsko.

Benda je ze staré školy ODS, kdy ještě býval populární trh, takže ten podle něj nejlíp vyřeší i kouření v restauracích. Benda miluje trh natolik, že když mu byl kdysi na okamžik vystaven poté, co se ve volbách 2002 nedostal do sněmovny, veřejně se vyznal, že neví, co si na něm počne. Na trhu totiž musíte něco umět, nebo aspoň hodně neumět, abyste uspěli. Nakonec to ale dobře dopadlo a Benda zůstal tržních sil ušetřen, když se do sněmovny za dva roky vrátil jako náhradník. Těžko dnes proto ve sněmovně najdete lepšího obhájce trhu, víc o něm vědí i komunisté.

Jak trh ve skutečnosti řeší kouření v hospodách, jsem si teď na vlastní kůži vyzkoušel mimo Prahu, kde už vás v lepších restauracích nenechají kouřit dávno. Jaké překvapení, když jsem v hotelu Artis v Novém Městě na Moravě sešel v půl osmé ráno do restaurace na snídani a jídelna už byla dávno zakouřená, protože je to tady k TV Nova prostě normální. Kde byl sakra Marek Benda a jeho trh? Měl jsem si snad jít sníst párky na WC?

Nové Město na Moravě v tom samozřejmě není žádná výjimka, spíš naopak. Předvolební kampaň mě pracovně zavála na venkov a tady trh kouření řeší tak, že se všude kouří. A jestli náhodou kouřit nechcete, tak běžte ven vy. Anebo se vraťte do Prahy, protože i náš pan prezident si rád zapálí i mimo kuřárny, ne? Zajímavé je, že kouření by nejradši zakázali i mnozí majitelé restaurací nebo vináren, kde se stále kouří, jenže zatím nemůžou: před plošným zákazem kouření se to kvůli konkurenci bojí udělat samostatně.

Ale jestli má Benda fakt tak rád trh, jakože při pohledu na něj věřím v jeho upřímnost, mohl by se poučit ze zemí, kde plošný zákaz kouření už zavedli. Trh vše vyřešil tak, že ti co chtějí kouřit, dál kouří, jen to ale nedělají v restauracích. A je skutečně překvapivé, že se obešli i bez jeho kuřáckých ajnclíků a argumentů na úrovni idiocie. Nakonec i já dávno kouřím doutník jen v kuřáckém ajnclíku – doma. A dokonce se u toho cítím svobodný.

