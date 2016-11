Ruští jestřábi v rozletu

V celém případu jde o to, že státní kolos Rosněfť chtěl koupit další státní společnost Bašněfť. Proti tomu se postavil ruský premiér Dmitrij Medveděv a další ministři jeho vlády. Vláda změnila názor, až když Sečina podpořil Putin.

Následně byl Uljukajev zatčen poté, co si měl údajně vzít dva miliony dolarů za to, že nebude transakci bránit. Celé zatčení ale vyvolává řadu otázek. Bez Putinova souhlasu se v Kremlu nehne ani lístek a je stěží představitelné, že by mu Uljukajev odporoval.

Experti se zároveň diví, za co by měl úplatek dostat. „Vzít úplatek za prodej za tržní cenu je skutečně zvláštní,“ uvedl pro Gazetu.ru Alexandr Šochin, šéf lobbistické skupiny Ruská unie průmyslníků a podnikatelů.

Navíc Sečin byl již dříve postavou, která figurovala v politických procesech. Před lety Rosněfť, v jejímž čele stál, převzala majetek ropného obra Jukos. Ten zkrachoval kvůli údajným daňovým nedoplatkům. Skutečnost byla ta, že Putin si vyřizoval účty s největším akcionářem firmy – oligarchou Michailem Chodorkovskim. Ten vzápětí skončil na řadu let ve vězení.

Zatčení Uljukajeva tak spíše vypadá na to, že se v ruských politických kruzích opět rozhořela válka mezi jestřáby a liberály o moc. Putinovi navíc taková situace může náramně vyhovovat, protože zatčením vysokých politiků, ať už z jednoho, či druhého křídla, může odvrátit pozornost obyvatelstva od ekonomických problémů země.

Stačí jen ukázat, že nedotknutelní nejsou ani ministři, což aspoň na čas uspokojí davy. Podobně se chovali ostatně i komunisté. Po zničení odpůrců v Kremlu bude ale jestřábům zbývat už jen tažení do ciziny.

Přečtěte si další komentáře autora:

Trump jako startér inflace

I poražený Trump může poslat trhy dolů

Ziskovost bank dosáhla vrcholu