Padl do léčky. Ruský ministr hospodářství čelí obvinění z korupce

„Uljukajev byl zadržen přímo při přebírání úplatku,“ uvedla mluvčí výboru Svetlana Petrenková. Dodala, že případ souvisí s vymáháním úplatku od představitelů společnosti Rosněfť, a to i za použití hrozeb. Agentura Reuters s odvoláním na vyšetřovatele napsala, že Uljukajev padl do protikorupční léčky, kterou zorganizovala tajná služba FSB. Všetřovatelé uvedli, že ministr byl zadržen v noci okamžitě po výslechu.

Uljukajev již před soudem vyslechl formální obvinění, podle výboru soud také rozhodne o dalším postupu. Výbor soud například požádal, aby na ministra uvalil domácí vazbu. Podle agentury Reuters Uljukajevovi hrozí v případě uznání viny až 15 let vězení. Před soudem dnes Uljukajev stanul bez pout a nebyl umístěn do klece, jak to v podobných případech bývá v Rusku obvyklé.

„Alexej Valentinovič (Uljukajev) vinu nepřiznal. Zadržení považuje za provokaci vůči státnímu úředníkovi,“ řekl novinářům advokát Timofej Gridňov, který ministra zastupuje. Policisté Uljukajevovi nařídili, aby o vyšetřování nesděloval veřejnosti žádné informace. Obviněný podle Gridňova odmítá vypovídat, dokud neuvidí důkazy.

Podle informací RIA Novosti se o ministra zajímala FSB asi rok, několik měsíců pak odposlouchávala jeho telefon. V reakci na informace získané při odposleších se poté tajná služba rozhodla provést vyšetřovatelský experiment, po kterém byl ministr zadržen.

Uljukajev post ministra hospodářství zastával od roku 2013 a ve vládě působil od roku 2000. Reuters připomněl, že zadržený byl znám jako liberál, který se vyslovoval proti rostoucím zásahům vlády do ruské ekonomiky. Původně ani nesouhlasil se záměrem Rosněfti koupit podíl ve firmě Bašněfť s tím, že pro státní firmu je špatným krokem účast na privatizaci.

Zadržení Uljukajeva vyvolalo v Rusku poprask a spekulace o vládní krizi. Putinův mluvčí novinářům řekl, že jakékoli úvahy o demisi vlády Dmitrije Medveděva jsou „absurdní“.

Šedesátiletý Uljukajev je nejvyšším státníkem v Rusku, který byl zatčen od nezdařeného pokusu o puč v roce 1991. Vyšetřovací výbor je přímo podřízený prezidentu Putinovi.

