Řím Italům: Nevyrábějte si vlastní eura!

V čele autonomního měnotvorného hnutí, či jak to nazvat, stojí jistý Marco Saba, o němž jinak víme jen tolik, že používá Twitter a Facebook. Na prvně jmenované síti se pochlubil, že zaplatil druhé síti za inzerci 25 eur, které si sám „vyrobil“ - a Facebook platbu přijal. Zároveň Saba řekl, že takových skripturálních či písemných eur si Italové od října 2016 pořídili už přes miliardu.

Saba argumentuje, že když banky můžou vyrábět peníze jen tak z luftu a navíc každý hejhula si může napískat vlastní kryptoměnu, není důvod, aby tak nemohl učinit kdokoli jiný.

Centrální banka nicméně vydala minulý týden varování, aby občané nic takového nedělali, poněvadž tím kazí kšeft skutečným bankéřům. Její formulace zněla o něco vznešeněji, jako že skripturální eura „podkopávají důvěru ve finanční systém“, ale obsah je stejný.

Skripturální euro není nic jiného než dlužní úpis či směnka. Jeho účel je stejný jako u kvantitativního uvolňování: nacpat do ekonomiky více hotovosti s vágním příslibem, že se jednoho krásného dne buď z oběhu zase stáhnou, nebo promění za skutečné peníze.

Když QE provede centrální banka, můžeme si být jisti, že většina takto vyrobených eur skončí tam, co většina ostatních peněz, tedy na kontech již tak tučných až až. Když si peníze ze vzduchu napíská komerční banka poskytnutím úvěru, buď na tom vydělá přímo, nebo konfiskací zástavy. Tyto dvě formy vyrábění nových peněz jsou proto povolené a žádoucí. Když však by písemné euro mohlo někomu pomoci, je to problém, protože z toho žádné bance neplyne nic.

Marco Saba není první, kdo to zažívá na vlastní kůži. Svědčí o tom příběh Michaela Unterguggenbergera, starosty rakouského městečka Wörgl, jenž takhle v roce 1932 začal tisknout potvrzenky namísto bankovek (jako kdyby bankovka byla něco jiného). Na jejich rubu bylo napsáno: „Váhavý oběh peněz vyvolal bezprecedentní depresi a uvrhl miliony lidí do chudoby. Ekonomicky vzato započala zkáza světa. Je čas podniknout inteligentní akci, jež zabrání bratrovražedným válkám a chaosu. Proto musíme přivést nezaměstnané zpět do koloběhu práce. To je účelem tohoto certifikátu tržního města Wörgl: změkčuje utrpení a nabízí práci a chléb.“

Asi tušíte sami, jak Unterguggenberger dopadl.

