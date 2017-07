Facebook a logika zákazu myšlení

Americký server ProPublica minulý týden zveřejnil závazné vnitřní směrnice, jimiž se musejí řídit zaměstnanci Facebooku, kteří „moderují“ (rozuměj cenzurují) to, co bratru miliarda lidí na síť píše. Mají za úkol, jak už to bývá, „omezit či vymýtit“ projevy nenávisti.

Zuckerbergova síť se tím dostává o krok dál. Jak server ProPublica aktivně zjistil od jednoho z bývalých zaměstnanců FB, bývala taková pravidla relativně volná s upozorněním „plus vymaž všechno, co se ti nebude líbit“. Takový přístup však dnes nestačí; nejenže je nedokonalý a málo exaktní, nýbrž ještě k tomu zachovává zdání lidskosti. Něco takového Zuckerberg na své síti nemůže strpět.

Nechal proto sestrojit systém, který je sice také nefunkční, ale jeho nefunkčnost nepramení z individuálních chyb jednotlivých lidských bytostí obsluhující cenzurní klávesnici FB. Jeho nefunkčnost je centralizovaná, což, chápejte, je hudbou budoucnosti.

Zuckersystém bizarně nedefinuje, co je projev nenávisti, zato dělí lidi na příslušníky chráněných a nechráněných kategorií - tedy takových, vůči nimž se takový nedefinovaný projev smí nebo nesmí používat. Chráněné kategorie si určuje, jak se mu zlíbí - podle toho, jak mu chodí od lidí stížnosti.

„Moderní prezident“ Trump hájil své využívání sociálních sítí

Znamená to, jako obvykle, že ti nejzpupnější si zajistí nejlepší ochranu. Napíšete-li proto na FB „bylo by třeba pozabíjet všechny muslimy“, dopustili jste se projevu nenávisti, jenž bude smazán, a vy budete podrobeni veřejné kastraci. Pokud však napíšete, že by bylo třeba pozabíjet všechny chudé lidi, Velšany, příznivce Unionu Žižkov nebo numismatiky, jste v pohodě. Numismatici ani Velšani nepožívají žádné e-ochrany, pročež je možno proti nim brojit s veškerou spravedlivou vervou.

To vytváří spoustu legračních efektů. „Pojďme z města vystěhovat všechny černochy“ je projev nenávisti. „Pojďte z města vystěhovat všechny černé dospělé a všechny černé děti“ ale je OK, protože uplatňuje kvalifikátor („děti“ a „dospělí“), pročež se nevztahuje paušálně na všechny černochy. Skutečnost, již většina z nás tuší - že černoch, ve shodě s lidmi jiné barvy pleti, se nám vyskytuje buď jako dítě, nebo jako dospělý - Zuckerbergovy jazykové policajty nijak netrápí.

George Boole, zakladatel konstruktu symbolické logiky, by se divil. Například, napíšete-li, že ženy nepatří za volant, dopouštíte se projevu nenávisti, poněvadž ženy jsou chráněnou kategorií. Pokud však napíšete, že „olezlé tlusté čubky“ nepatří za volant, jste pořád vážený občan, poněvadž Zuckerberg olezlé tlusté čubky nehájí. Tedy hájí, ale musí se jim říct „ženy“.

„O čem nemůžeme mluvit, musíme mlčet,“ tvrdil Ludwig Wittgenstein, jenž se na rozdíl od Zurkerberga snažil v podobných věcech vyznat, pročež se zbláznil. Bylo by strašně prima, kdyby se i Zuckerberg snažil více. Jinak se namísto něho zblázní ty dvě miliardy lidí, kteří na Facebook píší své cenné názory. Ačkoli, když to tak vezmete, možná už je pozdě.

Čtěte další komentáře autora: