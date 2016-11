Paroubek prorokem

Vystoupení Jiřího Paroubka v ČT přineslo několik zajímavých postřehů. Kromě toho, že nakupuje kuře v obchodě Marks & Spencer, se také ukázalo, že někdejší odpor jeho partaje proti chystané americké radarové základně v Brdech byl veden spíš než jeho osobní motivací průzkumem veřejného mínění. Osmdesát procent levicových voličů podle průzkumů tehdy americký radar odmítalo a ČSSD se toho rozhodla před volbami v roce 2008 využít.

Technolog moci Jiří Paroubek radí teď ČSSD udělat něco podobného. Tedy vzít témata, která trápí levicové voliče, a nastolit je jako veřejnou agendu. Ještě lépe, když oddělí levicové a pravicové voliče. Pokud tedy ministr obrany Martin Stropnický spolu s Andrejem Babišem nebudou mít problém s působením amerických vojáků v Česku, musí se toho ČSSD hned chytnout a odkrajovat voliče ANO. Stejně tak by Paroubek jako premiér hovořil o kvalitě potravin, kterou veřejnost také velmi řeší, přičemž je to výsostně citlivé téma pro potravinářského bosse a šéfa ANO Babiše. Stejně tak má prý Sobotka tnout do církevních restitucí.

Jiří Paroubek také doporučuje nebát se říci nahlas, které koaliční ministry by jako premiér vyměnil (Jiřímu Paroubkovi se nezdá Dan Ťok, Karla Šlechtová a Daniel Hermann) a restart vlády provést velmi rychle, ne „po Sobotkovsku“, tedy váhavě a pomalu. Z ČSSD si prý v kabinetu zaslouží být jen Svatopluk Němeček a Jan Mládek.

Bohuslav Sobotka prý také nepracuje se stranickými kádry. Kdysi nadějné trio Hašek, Kainar a Onderka je podle JP nepoužitelné (stihli nasbírat pár skandálů) a nové tváře strana nemá. Navíc prý neumí mluvit o moderních tématech, jako je energetická koncepce. Prodávat jako téma dostavbu Dukovan je prý chybou, když lidé chtějí energetický mix. „Taková témata způsobují, že utíká mladý volič, ta strana je archaická,“ hodnotí Paroubek. Premiérovi proto doporučuje oddělit svoji funkci od funkce předsedy strany a hledat nové lidi.

Ruku na srdce, člověk vcelku rozumí tomu, proč se Bohuslav Sobotka nechová jako Jiří Paroubek. Jen by klouzal po názorové vlně, populisticky by přebíral témata a byl nucen zastávat špatné názory, třeba jako vymezení se vůči vojenské spolupráci s USA. Na druhou stranu bezradnost ze Sobotkových kroků doslova čiší a není divu, že je snadnou kořistí pro ty, kdo agendu umí nastolovat (podle JP jsou to Babiš a prezident Miloš Zeman).

A vlastně ještě jedno poznání přineslo nynější zjevení Jiřího Paroubka. Kdo si za jeho působení v ČSSD myslel, že to bylo se stranou opravdu mizerné, teď poznal, že je ještě hůř, když jeho slova dávají smysl.