Velká prohra šéfa Oleo Chemical. Má zaplatit přes sto milionů

Jirounek se k věci pro týdeník Euro vyjádřil stručně: „Až přijde písemné vyhotovení rozsudku, budeme podávat dovolání (dovolání k Nejvyššímu soudu nemá nicméně odkladní účinek - pozn. red.), protože odvolací soud se stejně jako soud nalézací vůbec nezabýval mými argumenty. Do té doby nechci případné detaily dalších právních kroků řešit přes média.“ Jindřich Vařeka starší, který si rozsudek vyslechl osobně, se komentáře zdržel úplně.

Spor obou mužů má kořeny v letech 2009 a 2010, kdy majitelé koupelnářské firmy Ravak poskytli Jirounkovi peníze na rozjezd linky kyselé esterifikace, která dokáže produkovat bionaftu z těl uhynulých zvířat, neboli kalifátu. Jirounek peníze nevrátil s tím, že si proti půjčce započetl směnku, na jejímž základě mu Vařeka měl údajně vyplatit zhruba stejně vysokou částku. Už na jaře ovšem jeho tvrzení odmítl Obvodní soud pro Prahu 5 a nyní odvolací instance toto rozhodnutí potvrdila.

Pře přerostla i do trestněprávní roviny, byť tady je situace zatím poněkud nepřehledná. Za půjčky z let 2009 a 2010, respektive za zfalšování zmíněné směnky, poslal Jirounka letos v dubnu středočeský krajský soud na osm let do vězení. Bylo to přitom už jeho druhé rozhodnutí ve věci. Poprvé zakladatele Olea Chemical obvinění zprostil, ovšem vrchní soud mu případ znovu vrátil na stůl. Nyní bude vrchní soud rozhodovat o věci podruhé.

Soudy se navíc zabývají i stošedesátimilionovou půjčkou, kterou Jirounek dotal od vedení Ravaku v roce 2008. Tady je situace opačná. Pražský městský soud poslal Jirounka za úvěrový podvod na pět let za mříže, ovšem vrchní soud letos v únoru toto rozhodnutí zrušil a nyní se čeká na opětovné rozhodnutí prvoinstančního soudu.

