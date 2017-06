ODS opět mobilizuje voliče. Nyní už ale nudí

Předseda ODS Petr Fiala táhne do voleb se skutečně vznešenými ideály. „Chceme hájit svobodu, chceme hájit demokracii v této zemi, protože cítíme, že obě tyto podstatné věci jsou u nás v ohrožení,“ prohlásil. Ano, skutečně jde o šéfa strany, která za svých vlád proslula brutálním porušováním demokratických pravidel.

Za premiéra Mirka Topolánka se ODS proslavila mimo jiné zásahy výkonné moci do justice při vyšetřování podezření Jiřího Čunka, tehdejšího šéfa lidovců, z korupce. Aktéři si za to vysloužili nálepku „justiční mafie“. Zjevnější porušení dělby moci a demokratických pravidel do té doby zřejmě země nezažila.

Následně se celá strana dostala do područí lobbistů typu Marka Dalíka. Konec další vlády ODS – kabinetu Petra Nečase – byl už jen nedůstojnou fraškou.

Vedení ODS definitivně schválilo program i kandidátky

Ani další výroky ale voliče nemohou příliš oslovit. Stejně jako v roce 1998 totiž ODS mobilizuje veřejnost. Tentokrát nikoliv proti ČSSD, ale proti hnutí ANO Andreje Babiše. „Chceme také zabránit jednobarevné vládě exministra financí, zabránit tomu, aby ve vládě mohli být komunisté,“ tvrdí Fiala.

Podobně se vyjadřoval rovněž Václav Klaus, když vedl ODS do předčasných voleb v roce 1998. Heslo „Doleva, nebo s Klausem“ mělo vyburcovat voliče proti ČSSD v čele s Milošem Zemanem. Ani ostrá kampaň tehdy oběma politikům nezabránila uzavřít mocenský pakt v podobě opoziční smlouvy, která otevřela stavidla korupce. Mobilizace ODS je proto nutné brát s notnou rezervou.

Aspoň tedy, že ODS zbývá program. Ostatně podle Fialy smysl demokratické politiky je nabídnout kvalitní program, získat pro něj podporu a pak ho uskutečňovat. To ale ODS rozhodně nenabízí, pokud ovšem pomineme pár ideologických slintů o nižších daních a jak se všichni budeme mít dobře. A s takovým programem se rozhodně díra do světa udělat nedá. Takže nezbývá, než ODS popřát další čtyři roky na okraji politické scény.

