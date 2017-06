Mučedník a učedník

Premiér Bohuslav Sobotka vládní krizi příliš nezvládl. Pro většinu lidí je nepochopitelné, proč půl roku před volbami odvolal Andreje Babiše z postu ministra financí poté, co státní rozpočet skončil v plusu. Ničení úspěšného kabinetu bylo pro voliče evidentně těžko stravitelné sousto. V době rostoucí životní úrovně se vyvolaná nejistota voličům jednoduše nelíbila. A ohrožení růstu kvůli tomu, že ČSSD padají preference, což byl skutečný důvod vládní krize, se jim zamlouvalo ještě méně.

Zvláště, když ČSSD prezentovanou příčinou krize bylo pro běžné lidi abstraktní téma korunových dluhopisů. V této kauze jde o to, že Babiš ještě jako šéf Agrofertu využil mezeru v zákoně a koupil si korunové dluhopisy, které fakticky nepodléhají zdanění. Babiš při této transakci ale neudělal nic nelegálního. I přesto mohla ČSSD toto téma zúročit, což se jí však nepodařilo.

Další věcí, která mohla rozladit voliče sociální demokracie, byla Sobotkova váhavost a tanečky, které během krize předváděl. Premiér se totiž opět až příliš spolehl na svou dlouhodobě osvědčenou taktiku, že to prostě „vysedí“.

Čeho se bojí Babiš? Dosud opomíjené kauzy, které mohou šéfovi ANO zlomit vaz

Nejprve váhal s odvoláním Babiše, protože z něj nechtěl udělat mučedníka, což veřejně přiznal. Chtěl proto raději položit celou vládu. To si však rovněž rozmyslel poté, co mu Hrad naznačil, že demise premiéra nemusí znamenat konec celého kabinetu, jak bylo zvykem, ale jen konec šéfa vlády.

Místo bouchnutí do stolu a tvrdého odporu vůči prezidentu Zemanovi Sobotka opět cukl. K činu a ostré odezvě ho přimělo až nedůstojné divadlo, které na Hradě z pomstychtivosti zinscenoval Zeman. V té době ale byl už běžný volič ze všech přemetů unavený. Sobotka pak celou vládní krizi dotáhl do „úspěšného“ konce, když Babiše nakonec odvolal. Tím se mu povedlo z něj udělat pro řadu lidí skutečně mučedníka.

Evidentně se tak ukazuje, že volební stroj v Lidovém domě, se zřetelně zadrhává. Zvláště ve srovnání s rozjetou mašinou ANO. To bylo patrné i při vystupování šéfů ČSSD a ANO. Největší rozdíl mezi Babišem a Sobotkou byl totiž v tom, že šéf ANO si celou vládní krizi včetně uniklých nahrávek s novinářem deníku Dnes, které naznačují ovlivňování Babišova mediálního domu Mafra, „mediálně odmakal“. Nechyběl snad v žádném živém vstupu na hlavních televizích, chodil i do nepříjemných debat a jednoduše bojoval.

Zneužívání médií v Česku není systematické, dozvěděl se europarlament

Sobotka kromě střetu s prezidentem na Hradě se však příliš neangažoval, pokud pomineme několik neslaných nemastných tiskovek. Jako by celá krize šla v podstatě mimo něj.

Není proto divu, že se v ČSSD objevují hlasy, zda Sobotku ještě před volbami nevyměnit. Je to jistě riskantní tah, ale pokud premiér nezačne celou situaci razantně řešit, je to možná lepší varianta, než se měsíc po měsíci dívat na padající preference. Sobotka by si měl rychle uvědomit, že tentokrát bude muset bojovat. Letošní volební klání bude řeží bez rukavic, kterou Česká republika možná ještě nezažila.

Přečtěte si další komentáře autora: