Nejslavnější dny ministra Stropnického

Skoro to vypadá, že si současné vedení ministerstva obrany nechalo triumfy až na poslední měsíce svého vládnutí. Jako by se prostě v resortu dohodli, že na konci července konečně ukážou, na čem celou dobu za zavřenými dveřmi pracovali. V pondělí 24. července vláda odkývala nákup obrněných vozidel Titus a Iveco za 9,2 miliardy korun.

Tímhle ale Stropnického krasojízda zdaleka nekončila. Hned ve čtvrtek se vydal za svým stranickým kolegou a šéfem státní kasy Ivanem Pilným. A opět se zadařilo. Po mítinku oba pánové sdělili, že obranné výdaje vzrostou v roce 2020 na 1,4 procenta českého HDP.

Takže konečně nastala ta chvíle, kdy by kritici měli Stropnickému poslat omluvné květiny a politická opozice připravit servilní proslov, který bude končit jednoduchou otázkou: Jak to děláte, že jste tak dobrý?

Nic takového se ale konat nebude a chválit zatím není za co. Obě události se dají popsat jako situace, kdy se chcete ohřát u ohně a máte zápalky, ale všude kolem je jen mokré dřevo. Čili zdaleka ještě nemáte vyhráno.

O to víc překvapivější je, že se o projednaném nákupu obrněnců Titus a Iveco referuje jako o největším zbrojním kontraktu téhle vlády. Vypadá to, že Stropnický a jeho náměstci podepsali smlouvu a vojáci každým měsícem čekají nová vozidla. Jenže pondělním rozhodnutím dal kabinet armádě a obraně pouze pokyn, aby začala příprava zakázky.

Ostatně stačí připomenout čerstvý kontrakt na dvacet štábních vozidel Pandur. Vláda posvětila Stropnickému zakázku v srpnu 2015, ale kupní smlouvu s výrobcem obrana uzavřela až v lednu 2017. Možná že jednání o titusech a automobilech Iveco budou rychlejší, ale hlavní odpovědnost každopádně padá až na příští vládu a nového ministra obrany.

Zeman se poprvé setká s Trumpem. Bude vysvětlovat, proč Češi neplní sliby

A podobně se “aura” rozpouští i nad čtvrtečním vítězstvím Martina Stropnického nad Ivanem Pilným a zvýšením obranného rozpočtu v roce 2020 na úroveň 1,4 % HDP. I přesto, že jde o posun a oproti původně navrženým 1,16 % razantní skok.

Oživit by se měly dvě zásadní věci. Byla to současná koalice, tedy i hnutí ANO se Stropnickým a Pilným, která už v září 2014 podepsala příslib, že obranné výdaje v roce 2020 dosáhnou 1,4 % HDP. Stropnický tak nyní jedná s Pilným o něčem, co už je dávno domluveno. A zadruhé - opět hnutí ANO, tedy bývalý ministr financí Andrej Babiš, koaliční slib porušil a naplánoval rozpočet s mnohem nižším růstem. Což se teď Stropnický snaží napravit.

I když Pilný prohlásil, že rozpočtový výhled naplánuje tak, aby dodržel smlouvu ze září 2014, stále není jasné, jestli nejde jen o rétorické cvičení k uklidnění spojenců. Ministerstvo obrany totiž chtělo přidat na příští rok 3,9 miliardy korun, aby se dostalo přes 1,2 % HDP (zhruba 61,8 miliardy korun). Jde o poměrně logický úsudek, podle nějž by rozpočet následující léta vyskočil vždy o jednu desetinu procenta HDP a armáda by v klidu vstřebala tenhle kontinuální růst.

Vize ale zůstala jen na papíře. Mezi roky 2018 a 2020 bude muset obranný rozpočet nabobtnat o 20 miliard korun. Tedy pokud se má splnit úroveň 1,4 % HDP. Což příliš reálně v dnešní situaci nevypadá.

Buďme v klidu a dál užívejme prázdninové pohody. V pondělí ani ve čtvrtek se vlastně nic nestalo.

Přečtěte si další komentáře Ondřeje Stratilíka: