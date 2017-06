O čem sním, když si dám pivo a tyčky

„Tak jsem si v kuchyni otevřel pivo a dal pár slaných tyček a pustil si na chvilku televizi, než půjdu spát.“ Jedna z prvních vět, jíž začíná nová Babišova knížka O čem sním, když náhodou spím. Mezi myšlenkami, které pokládá na 282 stránek jako cukrovinky na běžící pás, se objevuje i několik návrhů týkajících se armády a české obrany.

Třeba píše, že vojáci musí umět bojovat ve městech, posílit vzdušné síly včetně „supermoderních“ bitevních vrtulníků či pořídit moderní dalekonosné dělostřelectvo. „Takže by bylo dobré rychle vyřadit starou ruskou nebo sovětskou výzbroj a budovat obranný průmysl,“ vysvětluje Andrej Babiš.

Tohle by si mělo zasloužit potlesk. Minimálně od vojáků a zbrojařů.

Ve skutečnosti je ale na místě spíš jen trpký úsměv, mávnutí rukou a odhození celé knížky do koše. Kdyby s něčím takovým přišel na přelomu let 2013 a 2014, kdy se Babišovo hnutí chystalo k moci a bylo jasné, že dostane i ministerstvo obrany, vzbudil by optimistická očekávání. Teď ale Andrej Babiš působí v lepším případě jako naiva, v tom horším jako populista.

Když v lednu 2014 nastoupila na ministerstvo obrany skvadra vedená Martinem Stropnickým, jedním z prvních kroků bylo zastavení téměř všech procesů. A to vydrželo celý rok. Rozjeté projekty se stoply, rozjednané obchody se přehodnocovaly, platné dokumenty se měnily. Výsledkem nebylo pouze několik nevyužitých miliard, ale především odsunutí potřebných modernizačních projektů.

Co mělo běžet v roce 2014 či 2015, se na pořad jednání dostalo až loni či letos. Například dělostřelectvo, o němž mluví Andrej Babiš. V Koncepci výstavby Armády ČR, kterou Stropnický bere jako svou mantru a strávil nad ní mnoho měsíců, se počítá s nákupem západních houfnic s dostřelem delším než 40 kilometrů, jak po nás požaduje NATO. Jenže tenhle projekt je už ze hry.

Proč? Ministerstvo financí, tedy Andrej Babiš, na něj nedalo peníze. Současná děla se pošlou na modernizaci, výhledově se má pořídit jen pár moderních houfnic. Oficiální vysvětlení zní tak, že ve skladech je prý ještě dost munice a ta se musí vystřílet. Kdyby tahle logika skutečně platila, museli by čeští vojáci dodnes používat samopal vzor 58.

A souvislosti je dobré připomenout i k tématu pořízení „supermoderních“ helikoptér. Loni v říjnu proběhla na ministerstvu obrany jakási „akviziční porada“, kde zaznělo, že na tucet nových vrtulníků dostane resort od ministerstva financí, Andreje Babiše, jen šest miliard korun. I když se sčítalo a odčítalo všemi směry, do takové škatulky zapadaly jen dvě evropské nabídky.

Suma se později navýšila, aby mohlo ve výběru dál pokračovat i americké řešení, jehož příznivcem je mimo jiné i Andrej Babiš. Když mu Donald Trump zrušil setkání, naštval se a prohlásil, že doufal, že na nabízené stroje Bell UH-1Y dá prezident Spojených států nějakou slevu.

A poslední poznámka. Pokud Babiš mluví o „supermoderních“ vrtulnících, měl by se seznámit s hodnocením armádního projektového týmu. Ten už loni ve své analýze napsal, že Bell UH-1Y nabízený americkým námořnictvem používá zastaralé technologie.

Babišovi se očividně zdají hodně podivné sny, když náhodou usne. Jeden důvod mě napadá. Nedává si těch piv a slaných tyček před spaním víc, než je zdrávo?

