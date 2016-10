Milošovy hračky

Premiér Bohuslav Sobotka i šéf sněmovny Jan Hamáček se podepsali pod hradní dokument, který distancoval tuzemskou diplomacii od návštěvy dalajlamy. Jistěže to nebylo potřeba. Pakliže není setkání s tibetským duchovním v souladu s českou zahraniční politikou, bohatě stačilo, že se s ním nesešli. Nikdo by jim to nemohl vyčítat. Nesejít se s dalajlamou není zločin, je to legitimní postoj demokraticky zvolené politické reprezentace.

Proč ale musel někdo narychlo sepisovat demonstrativní prohlášení uklidňující Čínu? Kvůli onomu rostoucímu byznysu, který podle poradenské společnosti Bisnode letos klesl o deset procent v objemu čínského kapitálu v základním jmění českých firem?

Sobotka a Hamáček tady jednoznačně podlehli tlaku Hradu. Přijali status, že komunistická země může příslibem svých investic ovlivňovat naši zahraniční politiku. A to je u vrcholných ústavních činitelů vážně nebezpečná věc.

Snad ze špatného svědomí pak začaly kdysi mladé naděje ČSSD vyzývat prezidenta, aby udělil vyznamenání Jiřímu Bradymu. Jen pro dokreslení připomeňme, že muž, který prošel Osvětimí, zřejmě řád TGM nedostane. Provinil se tím, že jeho synovcem je ministr kultury Daniel Herman, který se s dalajlamou odvážil sejít. Tady už ale nehraje roli Čína, jen prezidentova pomstychtivost.

Tahle Sobotkova a Hamáčkova iniciativa je ale dost slabá. Premiér a předseda sněmovny by měli jednou provždy přestat sloužit byznysovému spolku kolem prezidenta a jemu samotnému nedělat hejly. Minimálně Sobotka stejně hraje prohraný zápas o svou politickou budoucnost, tak by ho mohl dokončit alespoň čestně. To, že s Hamáčkem začnou váhat nad tím, jestli 28. října přijdou na předávání státních vyznamenání na Hrad, Zemana opravdu nevyleká.

Přečtěte si další komentáře autora:

Chovancův pirátský nájezd

ANO, vítězný slaboch

Kdo vlastně vyhrál volby