ANO, vítězný slaboch

Senátní volby, jak známo, mají úplně jiné atributy než všechny ostatní. Předně druhé kolo probíhá za velkého nezájmu voličů. A ti, co přijdou, nepreferují strany, ale osobnosti. Statisticky vzato pak do Senátu postupují úspěšní starostové a lékaři. Pokud hnutí ANO ve druhém kole vyhořelo, neznamená to, že by se veřejnost od ANO náhle odklonila, ale jen to, že hnutí Andreje Babiše nesehnalo dost populárních doktorů a starostů. To je celé.

Žokeje Váňu tak na Karlovarsku porazil Jan Horník za Starosty a nezávislé, bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou v Praze 11 zase zastupitel a spoluzakladatel Hnutí pro Prahu 11 Ladislav Kos, starosta Chrastavy Michael Canov za STAN + SLK zase zvítězil nad pivovarníkem Markem Vávrou. V obvodu Brno – město pak nad Pavlem Staňkem za ANO vyhrál lékař, ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík. A pokračovat by se dalo dál.

Druhé kolo senátních voleb neodhalilo nic víc než špatnou personální politiku a nezkušenost ANO. Tentokrát to prostě nevyšlo tak jako při sněmovních volbách, po nichž se i sám Babiš divil, jaké pro něj zcela neznámé tváře se za jeho hnutí dostaly do sněmovny. Bylo by velkou chybou začít na základě nynějších výsledků hnutí ANO podceňovat nebo rovnou odepisovat.

Andrej Babiš by měl změnit taktiku, pokud chce příště v senátních volbách uspět. Ale na jeho obranu, zase tak lehké to nemá. ANO je stranou, která vznikla centrálně shora a struktury v regionech si musí teď tvrdě budovat. A to je právě ta oblast, odkud přicházejí osobnosti, typově budoucí senátoři. Právě proto byli nyní lidovci tak úspěšní.

Ale otázkou na druhou stranu je, jestli AB o nějaké silné osobnosti ve svém hnutí vůbec stojí, když už tam má sebe.

