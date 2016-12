Losování s Andrejem

Právě teď zní první startovací výstřely do sněmovních voleb 2017. Už jen podle prvních zveřejněných plánů je znát, kdo je na ně připraven. Lídr současné koalice se velmi nezvykle zbavil dvou ministrů, nedokázal prosadit žádné další personální vládní změny a z průzkumů mu vyšlo, že by se už neměl snažit o hlasy městských levicových voličů, protože je neumí oslovit.

Sociální demokraté tak pár měsíců před volbami těžce otáčejí svůj plující parník a snaží se odplout na lov tradičních levicových voličů. K tomu premiér přišel s daňovou reformou, na kterou by sice mohl takový volič slyšet, musel by mu ji ovšem někdo rozumně vysvětlit.

ČSSD dělá v posledních týdnech všechno pro to, aby vypadala co nejvíc bezradně a zmateně. Jediné, čím si je strana jistá, je nominace Bohuslava Sobotky na post předsedy. A to dělá partaj jen proto, že ji nikdo jiný nechce vést do předem prohraných voleb, jak trefně poznamenal Jiří Dienstbier v rozhovoru pro aktuální vydání Eura.

Přečtěte si další komentáře autora:

Podíváme-li se na největšího rivala, hnutí ANO, vypadá to, že se klopýtáním ČSSD baví. Andrej Babiš ví, že svým voličům nic složitého vysvětlovat nemusí. Hesla o tom, že všichni kradou a on není politik, mu už přinesla úspěch jednou a není důvod, aby to nezabralo podruhé. Na jednu stranu je velmi smutné, že tohle stačí na volební úspěch, ale ČSSD se z toho mohla alespoň poučit.

Místo toho sociální demokraté nechají Andreje Babiše, aby v létě, tedy těsně před volbami, rozjel účtenkovou loterii. Za zaslané lístky z pokladen EET chce rozdat lidem ceny za 65 milionů korun. Ve hře bude i automobil a losovat se má podle plánu ministerstva financí každý měsíc. Navíc tuhle kampaň ANO bude platit státní rozpočet, takže dvojí výhra.

Podle zkušeností ze Slovenska není zájem o loterii trvale veliký. Boom tam soutěž měla jen těsně po svém spuštění. Z pohledu Andreje Babiše je to tedy skvěle naplánované.

ČSSD by si měla uvědomit, že před volbami mnoho přemýšlení a taktizování škodí. Třeba ještě přijde s nějakým trhákem. Času už jí ale moc nezbývá.

Přečtěte si také:

Stát vyhradí na účtenkovou loterii 100 milionů