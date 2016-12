Účtenková loterie začne v polovině roku 2017, vyhrát bude možné i auto

Loterie má podle úřadu zákazníky motivovat k přebírání účtenek, a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.

„Ročně budeme rozdělovat peněžité i věcné výhry ve výši 65 milionů korun. Počet výher se tak bude pohybovat od 20 tisíc do 30 tisíc měsíčně. Hodnota prvních pěti výher bude v rozmezí od 100 tisíc do jednoho milionu korun, včetně věcné výhry automobilu. Ostatní výhry jsou rozděleny do nižších finančních částek v řádech desetitisíců a stovek korun,“ uvedla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Losování se podle ní uskuteční každý měsíc, vždy 15. kalendářní den, a to z účtenek vydaných za předem stanovené období.

Minimálními způsoby přihlášení se do loterie, kterou MF nazvalo Účtenkovka, bude webová služba a mobilní aplikace. Ministerstvo už vypsalo veřejnou soutěž na zajištění loterie. Vítěz výběrového řízení bude zajišťovat registraci hráčů, registraci a příjem účtenek, losování a výplatu výher a zákaznickou podporu. Součástí poskytované služby je i vytvoření a údržba webových stránek a mobilní aplikace pro hráče.

Přečtěte si názorovou polemiku mezi komentátorem týdeníku Euro Pavlem Páralem a strůjcem EET Andrejem Babišem:

Pavel Páral: Štvanice na hostinské začíná

Andrej Babiš reaguje na Párala: Štvanice na EET pokračuje

Páral odpovídá Babišovi: Už je to tady, hospodští budou zdražovat

Do veřejné zakázky se může přihlásit uchazeč, jehož roční obrat dosahoval za každé ze tří bezprostředně předcházejících účetních období minimálně deset milionů korun a který v posledních třech letech prováděl službu obdobného charakteru, jíž se účastnilo více než 15 tisíc hráčů. Nabídky je možné podat do 10. ledna.

Účtenkovou loterii zavedlo dříve například Chorvatsko, Slovensko nebo Slovinsko. Cílem je motivovat zákazníky, aby si brali od podnikatelů pokladní doklad. Hlavní odměnou v těchto zemích byla většinou peněžitá výhra, možné je získat i věcné ceny.

Elektronická evidence tržeb začala 1. prosince pro hotely a restaurace. Vláda si od ní slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Po hotelech a restauracích se budou muset od března příštího roku zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání.

Čtěte dále: