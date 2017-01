Dostane Kalousek šanci, aby konečně odešel z politiky?

A nejen voliči, po Kalouskově odchodu z čela TOP 09 už volá i část členů strany, kteří shánějí podpisy na mimořádný popravný sněm. Podle posledního průzkumu agentury STEM by se totiž TOP 09, již Kalousek založil v roce 2009 a poslední rok i oficiálně vede, ani nedostala do sněmovny: průzkum jí přisoudil 4,6 procenta. Víc lidé oceňují i Tomia Okamuru a jeho veřejné projevy šílenství, naposled pod inkarnačním jménem Svoboda a přímá demokracie.

Samozřejmě nic není definitivní. Jde vůbec o první a zatím i jediný průzkum, podle nějž by se TOP 09 nedostala do sněmovny, takže by pak Kalouska místo do Otázek Václava Moravce začali zvát do noční chvilky poezie jménem Politické spektrum. Jiné agentury, na jejichž nedostatek si u nás určitě nemůžeme stěžovat, straně ještě nechávají naději – naposled CVVM. A za měsíc může být vše jinak i podle STEM.

Jakou má TOP 09 vizi?

Jistá je ale jiná a mnohem důležitější věc – totiž trend. A ten je u TOP 09 celkem jasně setrvalý. A zvlášť poté, co se Kalousek nechal zvolit předsedou a přestal stranu vést zezadu, maskovaný zepředu hodným knížetem Karlem Schwarzenbergem. Ten poslední dobou spíš spí, což můžete cítit i ve vzduchu: nikdo nikde už nemluví o Karlovi, všichni mluví jen o Andreji Babišovi.

TOP 09 patřila hlavní pozitivní emoce ve sněmovních volbách 2010, které z ní záhy po vzniku udělaly vládní stranu a z Kalouska, ministra financí, de facto premiéra. Pozitivní jiskření ještě mobilizovala v prezidentských volbách, od té doby už ale strana jen volně padá. Hlavní pozitivní emoce dnes stále patří Babišovi a nic na tom nezmění ani Kalouskův zarputilý „antibabiš“. Často totiž působí neupřímně a vypočítavě, což nikdy nefunguje. Lidé chtějí primáře Sovu.

Kalousek říká, že číslům nevěří, a kdo se mu může divit? Podívejte na Zdeňka Škromacha, taky exministra: podobně jako Kalousek taky rozdával radost čtvrtstoletí v politice a od loňských senátních voleb pořád nemá práci! Jestli ovšem Kalousek nevěří průzkumům, může se podívat na čísla TOP 09 z loňských krajských voleb: uvidí víceméně ten samý volný pád, jen s jistotou.

Čtěte rozhovor Eura s Miroslavem Kalouskem:

Přitom je to škoda, ne však kvůli Kalouskovi. Program TOP 09 nebyl jen ekonomicky restriktivní; současně se snažil principiálně změnit i naše návykové chování. Chtěl lidi zbavit neudržitelné závislosti na nejrůznějších státních dávkách tím, že jim nízkými daněmi (které právě Kalousek zvýšil během recese) nechá víc peněz i svobody, za co je sami utratí. Kolektivní zodpovědnost státu za naše životy chtěl přenést na každého člověka. Svým způsobem mělo jít o další revoluci, již jsme nestihli v roce 1989.

Málokdo ale zabil vlastní revoluci tak spolehlivě jako TOP 09. Ve straně zapomněli, že v politice často rozhoduje zdánlivě marginální symbolismus, a proto nikdy nesmíte ožebračovat ty největší chudáky, třeba postižené. Ti normálně politikou úplně nevládnou, málokdo ale zapomene na mobilizaci a defilé vozíčkářů i dalších postižených nejen na Václaváku, kde je zneužily odbory. I méně rozdavační lidé a voliči pravice tehdy najednou slzeli. Pozitivní emoce se změnila v negativní.

Takže teď znovu přichází ČSSD, aby někomu zase víc vzala, zatímco jinému míň přidá, protože zbytek se vždycky ztratí někde cestou. Ale zpět ke Kalouskovi: už má dávno na čase. V politice přesluhuje. A nejen on. I na politiky totiž platí podobná trvanlivost jako na housky v regálech hypermarketů. Když se lidem neprodají do určitého data, mají jít… Řekněme radši do důchodu.

Čtěte další komentáře Petra Holce: