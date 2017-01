Průzkumu vládne Babiš. TOP 09 by se nedostala do Sněmovny

ANO by volby vyhrálo podle STEM se ziskem 29,9 procenta hlasů, tedy se zhruba stejným ziskem jako v prosinci (29,7 procenta). Sociální demokraté klesli z prosincových 16,3 procenta na aktuálních 14,6 procenta, komunisté pak z 13,8 procenta na 12,6 procenta. Občanští demokraté by nyní měli 9,8 procenta (v prosinci 7,5 procenta), lidovci poskočili na 7,8 procenta z prosincových 6,9 procenta.

TOP 09, která se loni od říjnových regionálních voleb a ohlášené rozluky se STAN pohybovala v šetřeních STEM těsně nad pětiprocentním limitem pro vstup do Sněmovny, by nyní získala jen 4,6 procenta hlasů. Lépe by na tom bylo s 4,9 procenta Okamurovo hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Současná vládní koalice by tak ve Sněmovně měla 142 mandátů (87 ANO, 39 ČSSD, 16 KDU-ČSL). ANO by dalo s ČSSD dohromady pohodlnou ústavní většinu, na kterou by dosáhlo také ANO s KSČM (33 mandátů). Většinu by ovšem hnutí Andreje Babiše mělo ve Sněmovně i s lidovci nebo s ODS (25 mandátů). Zisk poslaneckých křesel my se mohl lišit až o dvě, podotkla agentura.

Nad čtyři procenta se dostali také Piráti, naopak STAN spadl z prosincových čtyř procent na 2,9 procenta hlasů. „STAN se v povědomí veřejnosti odděluje od TOP 09. Podpora Starostů se teprve utváří,“ uvedl k tomu STEM. Statistická chyba podle STEM může činit až dva procentní body u menších stran, u větších stran kolem tří procentních bodů.

STEM svůj volební model stanovil za předpokladu, že by hlasovat přišlo 57 procent voličů. Z 1048 respondentů starších 18 let chtělo hlasovat 54 procent z nich, přičemž 23 procent nebylo rozhodnuto a stejný podíl oslovených by hlasovat nechtěl. Průzkum se uskutečnil od 11. do 23. ledna.

Předpokládaný zisk mandátů politických stran dle lednového volebního modelu agentury STEM:

