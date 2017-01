Kalousek: Řekli mi, že nesmím utéct

Předseda a spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek je připraven na velkorysé kompromisy. Nic jiného mu nezbývá. Jeho straně totiž hrozí, že se příští rok nedostane do Poslanecké sněmovny. Kalousek je proto ochoten v některých věcech ustoupit a domluvit se s ODS na společné kandidátce. V následných prezidentských volbách by volil i levicového kandidáta.

Co chcete udělat pro to, aby TOP 09 letos nezmizela z Poslanecké sněmovny?

Tak zaprvé chci říct, že se toho vůbec neobávám. TOP 09 má potenciál, má program…

V posledních průzkumech se ale pohybujete blízko pětiprocentní hranice.

Já si to uvědomuji, byť ta konkrétní čísla volebních průzkumů je věc jedna, volební výsledek je věc druhá. Ale ne, že bychom to nesledovali a nebrali to vážně. Ten trend není nijak lichotivý. Nicméně jsme přesvědčeni, že máme dostatečnou kompetenci a potenciál, abychom ty voliče, kteří při krajských volbách zůstali doma, zaujali. Z našich analýz vyplývá, že naši voliči nepřešli k jiné straně, ale že zůstali doma.

Proč zůstali doma?

Nedokázali jsme je zmobilizovat, je to naše chyba. Nepokládali svou účast u voleb za důležitou. Kladu si za svou vinu, že jsme jim nedokázali nabídnout taková témata, aby jim stálo za to ke krajským volbám přijít.

Přemýšlel jste o úplném odchodu z politiky?

Samozřejmě. Ale tři čtvrtiny výkonného výboru mi řekly: opovaž se utíkat.

