Zeman vyznamená tři padlé vojáky. Udělí jim medaili Za hrdinství

Prezident Miloš Zeman udělí třem českým vojákům, kteří zemřeli při teroristickém útoku v Afghánistánu, in memoriam medaili Za hrdinství. Vyznamená je o státním svátku 28. října. Armádní speciál dnes dopravil těla padlých vojáků do Česka, Zeman se účastní smutečního aktu u příležitosti jejich návratu do vlasti.