Příspěvky, ve kterých se píše o „kapitánovi Codym“ nebo „sirupu“, mohou obsahovat informace o opiátech, jejichž užívání se šíří Spojenými státy. Podle statistik denně na předávkování drogami v USA zemře 170 lidí. Prezident Donald Trump dokonce kvůli drogovému opojení označil rozšíření drog za hrozbu národnímu zdraví.

Pomoci alespoň monitorovat tuto epidemii má umělá inteligence, která rozpozná „opiátové“ příspěvky na Twitteru. Vědci pak mohou lokalizovat v Americe místa, kde je problém nejzávažnější. To má umožnit lépe nasměrovat pomoc drogově závislým lidem.

Předávkování opiáty se týká zejména nelegálního heroinu a dalších opiátů na lékařský předpis. V roce 2016 zemřelo na předávkování drogami 64 tisíc lidí, což znamená meziročně nárůst o 21 procent.

Roste také počet úmrtí po zneužívání fentanylu, což je lék proti bolesti (opioidní analgetikum), kterým se předávkoval zpěvák Prince.

Zejména časová prodleva mezi shromážděním informací o zneužívání drog a skutečným stavem věcí komplikuje řešení drogové epidemie ve Spojených státech. Právě s tím mají americkým úřadům pomoci roboti.

„Zjistili jsme, že naše odhady korespondují s národním přehledem zneužívání drog (NSDUH), což naznačuje, že sociální média mohou být spolehlivým zdrojem epidemiologických údajů o užívání těchto látek,“ řekl pro server Scientific American Michael Chary z nemocnice New York–Presbyterian Queens.

Charyho tým se skládá z lékařů z New Yorku, New Jersey a také IT odborníků z Brigham Young University v Utahu. Uživatelé Twitteru píší často krátké zprávy o tom, co dělají, a často uvádějí i geografickou polohu a další demografické informace. Spíše se svěří se svým problémem na neosobní síti, než by ho řešili například s odborníkem na závislosti nebo s osobním lékařem.

Tým vytvořil speciální software, který vyhledává odkazy na zneužívání drog. Umělá inteligence může rychle projít až 3,6 milionu tweetů a identifikuje slova jako jsou drogy, bílý, TNT, kapitán Cody, což většinou odkazuje na opiáty. Kodeinu se například slangově říká sirup nebo „tango a cash“.

Nejlépe analýza příspěvků na Twitteru pasuje na uživatele drog ve věkové skupině 18 až 25 let. Vědci tvrdí, že jejich projekt neodhaluje konkrétní uživatele, ačkoli by je bylo možné snadno vystopovat, pokud by si to americká vláda přála.

„Kombinace objemu dat a jejich formátu činí z Twitteru vhodný nástroj pro strojové učení. Lidé s větší pravděpodobností sdílejí určitý typ informací se svými vrstevníky než s poskytovateli zdravotní péče,“ vysvětlil Michael Gilbert, epidemiolog z Portlandu ve státě Oregon.

Na druhou stranu tím, že zprávy jsou krátké (140 znaků, Twitter testuje i dvojnásobek), chybí odpovídající kontext. Proto robot může reagovat i na kontextový šum.

Chary ví, že smysl analýzy Twitteru je spíše v zachycení trendu, než v přesném lokalizování uživatelů drog. Tradiční výzkumy totiž neumožňují analyzovat chování drogově závislých lidí například za poslední tři měsíce v konkrétní lokalitě Spojených států.

