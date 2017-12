Turecký soud potvrdil Čechům 6 let vězení za spolupráci s Kurdy

Markéta Všelichová a Miroslav Farkas zůstávají ve věznici ve Vanu na jihovýchodě Turecka, kde byli ve vazbě i po vynesení rozsudku prvoinstančního soudu letos v srpnu. Češi tvrdí, že jsou humanitární aktivisté a že mířili do Iráku, kde chtěli zřídit polní nemocnici. Byli zadrženi loni v listopadu na turecké hranici. Podle obžaloby několikrát navštívili tábory „teroristů“ v Turecku. Česko, na rozdíl od Turecka, milice syrských Kurdů YPG nepokládá za teroristickou organizaci.

„Odvolací soud potvrdil rozsudek prvoinstančního soudu. Oba odsouzení mají možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu, což jejich advokáti již učinili,“ uvedla Lagronová. Česká diplomacie je podle ní v kontaktu s rodinami i právními zástupci odsouzených a snaží se jim poskytnout maximální podporu a servis. Ve věznici navštěvuje oba Čechy konzulka České republiky v Turecku. „Nyní musíme počkat na verdikt Nejvyššího soudu, musíme ctít nezávislost tureckých soudů,“ dodala. Na případ upozornil web Info.cz.

Končící ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) po vynesení nepravomocného rozsudku letos v létě vyjádřil velké zklamání a věřil, že soud vyšší instance vyhodnotí případ dvou Čechů jinak. Tehdy řekl, že o dalším postupu v procesu chce hovořit se svým protějškem Mevlütem Çavusogluem. Nynější vláda podala tento týden demisi, nový šéf diplomacie - zřejmě dosavadní ministr obrany Martin Stropnický (ANO) se ujme funkce pravděpodobně 13. prosince.

Pro případné vydání českých občanů k výkonu trestu do Česka by bylo nutné, aby Praha akceptovala rozsudek, tedy že se oba odsouzení podíleli na teroristické činnosti. Podle Zaorálka ale je obtížné uznat verdikt tureckého soudu, protože to jde proti české ústavě. „Je dost těžké, aby u nás někdo byl ve vězení za něco, co u nás není pokládáno za trestný čin,“ řekl v srpnu ministr.

Případ dvojice Čechů odsouzených v Turecku začal loni v listopadu 13. listopadu 2016 - Turecké úřady zadržely na hraničním přechodu s Irákem dvojici Čechů, Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase. Při kontrole u nich byly nalezeny materiály, letáky a fotografie, které podle Turků svědčily o tom, že oba zadržení patří ke kurdským milicím YPG. Ty jsou v Turecku považovány za teroristickou organizaci. Oba Češi skončili ve vazbě. 17. listopadu 2016 - O zadržení českých občanů s několikadenním zpožděním informovala turecká a později i česká média. Turecké úřady hovořily o tom, že Všelichová a Farkas podporovali teroristy, zatímco známí zadržených i představitelé českého ministerstva zahraničí uvedli, že dvojice se pokoušela o zřízení polní nemocnice pro Kurdy v Sýrii. 13. prosince 2016 - Turecko navštívil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, mimo jiné jednal také o zadržených Češích. Po setkání se svým protějškem Mevlütem Çavuşogluem řekl, že vidí na turecké straně ochotu pomoci a vyjít České republice vstříc, případ ale nepůjde vyřešit za den. Zaorálek o případu jednal i s tureckým premiérem Binalim Yildirimem. Český ministr řekl, že dvojice se nechtěla zapojit do teroristických aktivit, ale chtěla na území ovládaném kurdskými jednotkami v Sýrii vybudovat polní nemocnici. 8. února 2017 - Prokuratura ve městě Şirnak na jihovýchodě Turecka obžalovala Všelichovou a Farkase z příslušnosti k ozbrojené teroristické organizaci. Požadovala pro ně trest v rozmezí sedmi a půl až 15 let vězení. O měsíc později česká média informovala, že začátek procesu je naplánován na 10. května. 10. května 2017 - Soud byl odročen na 12. červen. Podle českého ministerstva zahraničí si prokuratura vyžádala čas na prozkoumání důkazů. 12. června 2017 - Soud byl znovu odročen, tentokrát na začátek srpna. 2. srpna 2017 - Markéta Všelichová a Miroslav Farkas byli odsouzeni na šest let a tři měsíce do vězení za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG. Obhajoba se odvolala. Ministr Zaorálek tehdy řekl, že se chce kvůli případu spojit s tureckým protějškem. „Celou dobu jednáme s tureckou stranou. Počkáme na odvolací soud a pak uvidíme, co bude dál,“ řekla v srpnu mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagnorová.



