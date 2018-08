Trump odmítl ocenit zesnulého senátora McCaina, dal přednost neosobnímu tweetu

Trumpova mluvčí Sarah Sandersová a personální šéf Bílého domu John Kelly údajně prosazovali oficiální uznání McCaina, kterého označili za hrdinu. Sandersová dokonce o víkendu pro Trumpa připravila konečné znění textu příslušného prohlášení. To ale nakonec zveřejněno nebylo. Píše o tom deník The Washington Post (WP) s odvoláním na současné i bývalé poradce v Bílém domě.

Trump tak pouze na twitteru zveřejnil krátkou neosobní zprávu, v niž vyjádřil soustrast rodině senátora za stát Arizona.

McCain byl během války ve Vietnamu válečným zajatcem a v roce 2008 neúspěšně kandidoval v amerických prezidentských volbách. O víkendu pak prohrál boj s agresivní formou rakoviny mozku. Platil za jednoho z nejrespektovanějších členů Kongresu a experta na zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!