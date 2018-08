Zemřel americký republikánský senátor a někdejší prezidentský kandidát John McCain

„Senátor John Sidney McCain III zemřel v 16:28 (místního času), 25. srpna. V době jeho smrti u něj byla jeho manželka Cindy a jejich rodina. Věrně sloužil Spojeným státům 60 let,“ stálo v prohlášení jeho kanceláře.

McCainova dcera Meghan uvedla, že je před ní životní úkol žít podle vzoru, kterým byl její milující otec. „Nadcházející dny a roky nebudou bez mého otce stejné, ale budou to dobré dny, naplněné životem a láskou, podle toho, jakým nám šel příkladem,“ stálo v prohlášení zveřejněném na twitteru.

McCain více než rok bojoval s glioblastomem, který je označován za nejagresivnější typ mozkových nádorů. Pacienti s touto diagnózou umírají v průměru do tří měsíců a pokud jsou optimálně léčeni, pak v průměru za jeden rok. Lékaři McCainovi objevili nádor loni v červenci, když podstoupil chirurgické odstranění krevní sraženiny nad levým okem. V pátek s odvoláním na politikovu rodinu list The New York Times informoval, že se McCain rozhodl léčbu ukončit. Příští středu by měl politik oslavit 82. narozeniny.

.@SenJohnMcCain lived a life of service to his country, from his heroism in the Navy to 35 years in Congress. He was a tough politician, a trusted colleague, and there will simply never be another like him. My thoughts and prayers are with Cindy and his entire family.