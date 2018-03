Trest pro Krejčíře platí. Vrchní soud mu potvrdil 15 let za zločiny v Česku

Současný přístup Krejčíře je podle předsedy odvolacího senátu Martina Zelenky zcela účelový. „Proces jeho vydání není uzavřen a je to běh na dlouhý čas,“ uvedl soudce. Upozornil také na to, že Krejčířovu extradici do Česka komplikují další čtyři trestní řízení, která proti muži vede JAR mimo jiné pro vraždu a pro přípravu útěku z vězení.

Podle aktuálního rozsudku Krejčíř vytvořil fiktivní pohledávky firem Bena a Tukový průmysl Ostrava v hodnotě zhruba tří miliard korun vůči státnímu podniku Čepro. Peníze následně vymáhal soudně. Chtěl také uložit v sídle Tukového průmyslu falešné švýcarské franky a podplatit některého z celníků, aby je naoko zabavil na úhradu celního dluhu a následně s penězi uprchl. Tak by firmě vznikla vůči státu dvoumiliardová pohledávka. Celníka se poté Krejčíř chystal zavraždit.

Kauza Oleo Chemical: Rittigovu roli znovu projedná soud, bývalí majitelé půjdou do vězení

Do Krejčířova patnáctiletého trestu jsou započítána i jeho dřívější odsouzení v Česku za půlmiliardový daňový únik, podvody, zpronevěru a další činy. Podle aktuálního rozsudku Krejčíř spáchal podvod, když vytvořil fiktivní pohledávky firem Bena a Tukový průmysl Ostrava v hodnotě zhruba tří miliard korun vůči státnímu podniku Čepro. Peníze následně vymáhal soudně, o čemž se podnik vůbec nedozvěděl. Člen Krejčířova gangu Aleš Kohoutek totiž přesvědčil úřednici Čepra, aby zatajila soudní obsílky. Soudy pak domnělý nárok firem uznaly a k exekuci ve státním podniku nedošlo jen díky zásahu policie.

Krejčíř chtěl také uložit v sídle Tukového průmyslu falešné švýcarské franky a podplatit některého z celníků, aby je naoko zabavil na úhradu celního dluhu a následně s penězi uprchl. Tak by firmě vznikla vůči státu dvoumiliardová pohledávka. Celníka se poté Krejčíř chystal zavraždit. Padělal také směnky a nejméně v letech 2002 až 2005 řídil gang. „Obžalovaným Krejčířem založená a dlouhou dobu fungující organizovaná zločinecká skupina byla nepochybně mnohem rozsáhlejší, než je prezentováno v rozsudku,“ upozornil Zelenka.

Peníze, které chtěl Krejčíř použít v plánu s celníkem, padělali v červnu 2005 na jeho pokyn dva členové gangu, Ivo Hricik a Tomáš Pavlíček. Jejich odvolání proti tříletým podmíněným trestům vrchní soud zamítl. U svůdce úřednice Kohoutka soudy od dalšího potrestání upustily, muž totiž dostal v jiné kauze osmiletý trest za krácení daní. Dnešní verdikt potvrdil také dvouletou podmínku pro Krejčířova účetního a ekonoma Jaroslava Siudu, který podnikateli připravoval fingované smlouvy. Siuda se hájil tím, že o existenci gangu nevěděl a že jeho práce byla zneužita.

Vrchní soud zároveň nevyhověl Čepru, které namísto původně přiznaných 18,4 milionu požadovalo od Krejčíře a svého bývalého obchodního ředitele Martina Pechana náhradu škody ve výši 85 milionů korun. Pechan si má za spolupráci s Krejčířem odpykat pětileté vězení, jeho odvolání bude soud řešit v budoucnu.

Krejčíř je nyní ve vězení v JAR, může být ale vydán do Česka Krejčíř, který z České republiky uprchl před policejním vyšetřováním v červnu 2005, je v současnosti ve vězení v Jihoafrické republice. V zemi, kde pobývá od dubna 2007, byl odsouzen za pokus o vraždu, za únos a za obchod s drogami k 35 letům vězení a čelí tam i obvinění v několika dalších závažných kauzách. Letos v polovině března jihoafrický soud souhlasil s Krejčířovým vydáním do České republiky, konečné rozhodnutí ale ještě záleží na tamním ministru spravedlnosti. České ministerstvo spravedlnosti minulý týden uvedlo, že nadále trvá na jeho vydání, Česká republika totiž na Radovana Krejčíře v minulosti vydala několik mezinárodních zatykačů. Krejčíř stojí Jihoafrickou republiku v přepočtu miliony korun kvůli nezbytným bezpečnostním opatřením - podle tamních médií se několikrát pokusil o útěk z věznice. Pokud by byl skutečně vydán do Česka, mohl by si přitom požádat o nové projednání svých českých kauz, protože byl souzen a odsouzen jako uprchlý. Už před Krejčířovým odsouzením kvůli Čepru padly pravomocné verdikty, například za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5. Původně mu za ně soudy uložily 10,5 roku vězení, později je zahrnuly do trestu o vytunelování státního podniku Čepro a přípravu vraždy celníka. Loni v červenci český soud zastavil pro neúčelnost další stíhání za únos podnikatele Jakuba Konečného, který podle obžaloby zorganizoval v roce 2002. Krejčíř, který se narodil 4. listopadu 1968 v Českém Těšíně, vystudoval Fakultu ekonomickou Vysoké školy báňské v Ostravě. Po škole podnikal v řadě společností, mimo jiné zasedal v orgánech společností Staviva, Corado Holding nebo Corimex. V současnosti je podle internetového obchodního rejstříku společníkem ve firmách TT Real Service, K plus G Invest a DKR Invest Praha. Na přelomu tisíciletí začal být v České republice Krejčíř stíhán kvůli hospodářské trestné činnosti, v červnu 2005 ovšem zmizel do zahraničí. Podařilo se mu tehdy utéct policistům při domovní prohlídce v jeho vile v Černošicích a zamířil na Seychelské ostrovy (již dříve si zařídil občanství Seychelské republiky), kam za ním odjeli i manželka Kateřina se synem Denisem. V dubnu 2007 přicestoval Krejčíř pod falešnou identitou do JAR. Byl ihned zatčen a následně propuštěn na kauci. V Jihoafrické republice začal být spojován se závažnými zločiny, od listopadu 2013 je za mřížemi. V květnu 2014 stanul před soudem a v únoru 2016 si vyslechl trest 35 let vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami. Případ se týká únosu a mučení Bhekiho Lukheleho, bratra drogového dealera, který údajně zmizel i s 25 kilogramy pervitinu. Krejčíř účast na zločinech odmítá, jeho snaha o odvolání ale byla neúspěšná. V JAR je spojován s řadou dalších zločinů včetně vražd.

Čtěte dále: