Kauza Oleo Chemical: Rittigovu roli znovu projedná soud, bývalí majitelé půjdou do vězení

Vyvádění peněz je jen jednou z kauz kolem firmy Oleo Chemical

- Kauza tunelování Olea je jen jednou z trestních kauz kolem firmy. Další se týká falešné směnky na 127 milionů korun, s níž Kamil Jirounek nakládal. Ten si podle obžaloby v letech 2009 a 2010 půjčil přes 96 milionů korun od spolumajitele příbramské firmy Ravak Jindřicha Vařeky staršího a peníze prý utratil. Tato tvrzení obžaloby však nebyla prokázána a šéf Oleo Chemical byl loni v září v této části pravomocně zproštěn obžaloby.

- Obžaloba tvrdila, že si Jirounek opatřil dokumenty a falešnou směnku na 127 milionů, podle nichž měl Vařeka dluh vůči firmě Západočeská investorská. Jirounek pohledávku koupil a chtěl peníze od Vařeky vymáhat v civilním řízení. V říjnu 2014 Krajský soud v Praze Jirounka zprostil obžaloby, odvolací soud ale v květnu 2015 nařídil doplnění důkazů.

- Předloni v dubnu pražský krajský soud rozhodl, že Jirounek má jít na osm let do vězení, vrchní soud v prosinci následně v odvolacím řízení původní trest o dva roky zmírnil. Jirounek celou dobu svou vinu popíral, prý nevěděl, že směnka je falešná a v žádném řízení ji neuplatnil. Směnka prošla přes několik lidí. Jako poslední je na ní podepsán Radek Novák, který byl druhým obžalovaným v kauze. Justice ale upustila od potrestání, protože dostal pět let vězení za jiný delikt.

- Jirounek si trest odpykával několik měsíců ve vězení, když loni v červnu Nejvyšší soud rozhodl o jeho dovolání a nařídil jeho okamžité propuštění a nové projednání kauzy. Loni v září pak Krajský soud v Praze Jirounka zprostil obžaloby. Soud byl vázán právním názorem Nejvyššího soudu, který původní verdikt zrušil kvůli tomu, že justice nevyvrátila obhajobu Jirounka a špatně vyhodnotila skutek, pro nějž byl odsouzen. Ani v této kauze zatím není rozsudek pravomocný a bude se jí ještě zabývat Vrchní soud v Praze.

- Další kauza kolem Oleo Chemical se týká sporů o 750 milionů korun, které si firma v letech 2008 až 2011 půjčila. Majitelé Olea Chemical se v roce 2008 dostali do finančních problémů. Peníze poskytli Jirounkovi a Urbánkovi výrobce bazénů a koupelen Ravak a jeho majitelé, rodiny Vařeků a Kreysů. V říjnu 2015 soud označil za úvěrový podvod půjčku 160 milionů korun od Vařeků a Kreysů a Jirounka nepravomocně poslal na pět let do vězení.

- Vrchní soud však v lednu 2016 rozsudek zrušil a případ vrátil k novému projednání. V březnu 2017 pražský městský soud Jirounkovi původní šestiletý trest o půl roku zvýšil. Potrestal ho za to, že při sjednání úvěru uvedl nepravdivé údaje, podle verdiktu však nevznikla žádná škoda. Koncem loňského října pak odvolací Vrchní soud v Praze uložil Jirounkovi půlroční podmínku s dvouletým odkladem.