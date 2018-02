Žebříček vnímání korupce: Česko si polepšilo, za průměrem EU ale dál zaostává

České republice k lepší pozici v žebříčku korupce pomohlo pouze to, že loni vešly do praxe některé protikorupční zákony. Šlo třeba o úpravu financování politických stran, novelu o střetu zájmů či regulace hazardu. Ve všech ostatních aspektech hodnocení ale Česko stagnovalo.



„Aktuální umístění České republiky lze spíše než jako nástup nového pozitivního trendu interpretovat jako důsledek stagnace v některých sledovaných oblastech. Jinak by totiž mohlo hodnocení dopadnout lépe,“ uvedla česká pobočka TI. Ředitel TI David Ondráčka české zákony připodobnil k hráčům fotbalového týmu, který není hvězdně obsazen, ale umí celkem obstojně hrát. „Sem tam nějaký výsledek ukopete, ale liga mistrů z toho nikdy nebude, spíš nám permanentně hrozí sestup,“ dodal.



Negativní trendy podle TI posilují třeba v propojování politické a ekonomické moci. „Zatím jde pouze o výstražné signály, které se sice nemusí projevit ihned, v důsledku však mohou přispět k dlouhodobému propadu jako v případě Maďarska,“ píše organizace. Maďarsko se v posledních šesti letech propadlo v žebříčku o deset bodů.



K lepšímu umístění by Česku pomohlo několik nepopulárních, ale jednoduchých kroků. „Politická reprezentace musí aktivně obhajovat autoritu demokratických institucí a respektovat dělbu moci s důrazem na nezávislou a profesionální justici a policii,“ nabízí TI jeden z receptů na zlepšení. Je ale třeba podniknout i kroky v dalších oblastech, jako je stabilizace a otevřenost veřejné správy, hospodárnost veřejných rozpočtů a rozkrývání skutečných majitelů firem a dalších právnických osob. Je například potřeba zabránit demontáži zákona o státní službě a snadným přístupem k informacím umožnit lidem využívat institut veřejné kontroly. Registr smluv může fungovat jedině bez zbytečných výjimek.