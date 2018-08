The Economist: Problémy mají mosty nejen v Itálii

Beton může vydržet velmi dlouho. Střecha římského Pantheonu, která je největší železobetonovou kupolí na světě, byla dokončena kolem roku 125 za císaře Hadriána. Betonové stavby se ale mohou také zřítit, což může mít tragické následky. Ačkoli je ještě brzy na to říci, co bylo příčinou pádu janovského Morandiho mostu, jenž byl dokončen v roce 1967, jedno je jisté: něco bylo špatně. Píše to britský týdeník The Economist.