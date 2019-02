Tahle armáda není pro mladý. České vojsko znatelně stárne

„Průměrný věk vojáků z povolání byl loni 36,9 roku,“ upřesňuje Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu. Mezi lety 2015 a 2018 česká armáda zestárla v průměru o půl roku. Ozbrojené síly se tak vrátily o sedm let zpátky – to činil průměrný věk vojáka 37 let. Jenže tehdy šlo o důsledek zastaveného náboru, kdy se na více než čtyřiadvacet měsíců zavřely dveře pro všechny nové posily.

Podle generálky Lenky Šmerdové, poradkyně náčelníka generálního štábu, odráží nynější stav stárnoucí populaci České republiky a trend je prý zřejmý i v dalších evropských zemích. „Pokud zájemce splní podmínky přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, věk není limitující,“ reaguje generálka. Rostoucí stáří příslušníků armády s sebou nese třeba i vyšší výdaje za zdravotní péči.

Průměrný věk českých vojáků 2015 36,4 2016 36,6 2017 36,7 2018 36,9

Zdroj: Generální štáb AČR

Problém prohlubuje i to, že stoupá věk čerstvých rekrutů. Loni přišlo na české a moravské posádky celkem 1997 nových vojáků, kterým bylo v průměru 25,9 roku. V roce 2015 byl průměrný věk nově zverbovaných mužů a žen 25,6 roku. „Je to dáno tím, že chceme nejen mladé a zdravotně způsobilé, ale máme i jisté kvalifikační požadavky,“ vysvětluje Lenka Šmerdová.

Každý český občan, který chce do armády, musí nejdřív projít testy a následně tříměsíční základní přípravou ve Vyškově. Až pak se stává profesionálním vojákem a zamíří do posádky. Cesta vede i přes střední školu v Moravské Třebové (a od letoška i novou pobočku v Sokolově) a Univerzitu obrany v Brně.

