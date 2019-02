Přízrak Casa

V polovině listopadu 2014 vyšel v Hospodářských novinách velmi poučný rozhovor. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) v něm několikrát popřel sebe sama a ukázal, jak bude vypadat jeho éra v čele resortu. Řeč přišla i na dopravní letectvo. „Máme casy, kam se kromě vojáků vejde s prominutím jen harampádí. (…) Nemáme ani letadlo, do kterého se vejde naše nejmenší obrněné auto Iveco.“

A přesto tehdy poprvé veřejně naznačil, že by si armáda další pár letounů Casa pořídit mohla. „Stačí čtyři? Nepotřebujeme ještě dvě? Asi ano. (…) A vzhledem k tomu, že víme, že rozpočet na obranu má růst, by se to nějak pořídit dalo.“ Nápad se v následujících měsících a letech ještě několikrát veřejně propral, aby pak spadl ze stolu a na přetřes se dostaly důležitější zakázky.

Jenže v posledních týdnech se situace opět změnila. Ministerstvo obrany tvrdí, že španělský výrobce Airbus Defence and Space (EADS) přišel s nabídkou, jež se neodmítá, a byl by hřích dvojici nových strojů C-295 za 2,5 miliardy nepořídit.

Hoďme teď na chvíli stranou známá fakta, že jediným vozidlem české armády, které letadlo Casa dokáže pojmout, je Land Rover Kajman, a to jen v tom případě, že mu vojáci vyfouknou vzduch z pneumatik. Střední dopravní letouny Casa slouží především k přepravě lidí a dva nové stroje by měly výhledově zastoupit staré tryskáče Jak-40, s nimiž létají především menší politické delegace.

Nečas zpochybnil obžalobu v případu letounů CASA. Nepostupoval bych jinak, prohlásil

Nepřehlédnutelné je však to nadšení, s jakým obrana o čerstvé nabídce EADS mluví. Úředníci i vojáci totiž ví, že nákup páru nových letadel je zdaleka nejjednodušší cestou, jak utratit peníze, které resortu každoročně přebývají. Vzhledem k tomu, že casy už v českých vzdušných sílách operují, není třeba dělat nové výběrové řízení, a letadla se tak ze španělských skladů výrobce dostanou na pražskou základnu ve Kbelích velmi rychle.

I když může být pořízení dvojice transportních strojů prvním strategickým kontraktem od začátku roku 2014, důvod k jásotu to zatím není. Jen se potvrzuje, jak nekoncepční kroky resort posledních pět let dělá – nákup letadel Casa byl v plánu až ve střednědobém horizontu, a jestli má české vojsko někde zásadní mezery, které potřebují okamžité řešení, rozhodně nevězí v dopravním letectvu.

Nicméně ministr Lubomír Metnar má pro kontrakt velkého spojence, letouny od EADS chce i premiér Andrej Babiš. Podle něj jsou to „efektivní stroje“. Kdo by čekal, že Babiš bude jednou chválit Martina Bartáka, který se jako náměstek ministryně obrany na výběru letadel Casa před deseti lety podílel?

