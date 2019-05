Světový fond na ochranu přírody: EU právě začíná žít na ekologický dluh

Ilustrační foto Autor: Martin Pinkas/Euro

Evropská unie v pátek 10. května vypotřebuje přírodní zdroje, jež jí planeta může nabídnout na celý rok, takže od tohoto dne bude žít na ekologický dluh. Oznámil to Světový fond na ochranu přírody (WWF). Pokud by stejně jako EU zdroje konzumovalo veškeré lidstvo, potřebovalo by podle zprávy 2,8 planety jako Země.