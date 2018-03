Srážka pěti pandurů: ani 16 měsíců po nehodě vojsko nezná škody

„Nyní probíhá zpracování podrobné defektace jednotlivých vozidel, na základě které proběhnou finální opravy,“ popisuje Vlastimila Cyprisová, mluvčí generálního štábu, co se aktuálně děje v kopřivnické hale společnosti Tatra Defence Vehicle. „Teprve poté bude možné stanovit výši škody a řešit ji,“ dodává Cyprisová s tím, že všech pět nabouraných obrněnců by mělo být plně provozuschopných do konce příštího roku.

Firma Tatra Defence Vehicle získala rámcovou smlouvu na opravy armádních pandurů na konci loňského května. Za tříletou smlouvu je ministerstvo obrany připraveno zaplatit celkově 1,1 miliardy korun. Oproti dřívějšímu kontraktu jde o razantní navýšení. Na servis pandurů v letech 2014 až 2016 obrana vyčlenila necelých 300 milionů korun. To ale zdaleka neodpovídalo potřebám vojska a stoupající počet nepojízdných obrněnců.

Při řetězové havárii se zranilo 11 vojáků

V tom, že generální štáb stále nezná výši škody karambolu ze 4. listopadu 2016, hraje roli i fakt, že novou servisní smlouvu se ministerstvu nepodařilo s Tatra Defence Vehicle uzavřít hned k 1. lednu 2017, a několik měsíců tak veškeré práce stály.

K řetězové havárii v Táboře došlo při ranním návratu jednotky z výcvikového prostoru Boletice. Policie určila, že šlo o přestupek, protože řidiči pandurů nedodrželi bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Kromě jedenácti vojáků se zranila i žena s dítětem, jejíž auto muselo za obrněnci prudce zabrzdit. Tři příslušníci vojska pak museli zaplatit dvoutisícovou pokutu.

