SPD chce podat oznámení na Pelikána. Hnutí se nelíbí označení „fašistická strana“

Ministr v rozhovoru uvedl, že je pro něj nepřijatelné, aby seděl ve vládě, která by se opírala o hlasy SPD. „SPD by za to mohlo chtít cokoliv i v průběhu volebního období. A já se nechci dostat do pozice, kdy budu muset nějakým způsobem korigovat své názory nebo postupy podle toho, co chce nebo nechce fašistická strana,“ citovaly noviny Pelikána.

SPD uvedlo, že podobná prohlášení vydává zpravidla neschopný ministr, který svůj úřad nezvládá. „Smyslem podobných prohlášení pana ministra Pelikána, je především poškodit hnutí ANO a zabránit smysluplnému a konstruktivnímu jednání o sestavení nové vlády,“ uvedlo hnutí.

