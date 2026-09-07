Jak získat pozornost a posílit vztah se zákazníkem? Značky sázejí na gaming a mobilní aplikace

Gaming už není okrajovou součástí marketingového mixu. Stal se významným mediálním prostředím, ve kterém značky mohou oslovit široké a vysoce aktivní publikum – často jiným způsobem než prostřednictvím klasické digitální reklamy. Rozhodující přitom není jen zásah, ale také schopnost zapojit publikum a udržet jeho pozornost.
Podobně se proměnila role mobilních aplikací. Z pouhého doplňku webu se pro řadu společností stávají důležitou součástí zákaznické zkušenosti – místem, kde lidé nakupují, využívají služby, čerpají výhody nebo se ke značce opakovaně vracejí. Jejich úspěch však nekončí samotným spuštěním. Rozhoduje další rozvoj, práce se zpětnou vazbou, viditelnost v app storech i správné nakládání s daty.
Jak oba kanály využít tak, aby přinášely měřitelný přínos firmě a větší hodnotu zákazníkům? Praktické zkušenosti představí MARKETING MEETING: Hravý marketing – jak na mobilní aplikace a gaming, který se uskuteční 24. září 2026 od 10:00 online.
Co nabídne program?
Gaming jako médium
Martin Žežulka (Publicis Groupe) představí aktuální demografii hráčů i velikost trhu. Ukáže také konkrétní přešlapy, kvůli kterým značky při vstupu do herního prostředí zbytečně selhávají.
Hry jako popkultura dnešní doby
Jakub Kuneš na případové studii České spořitelny představí cestu banky, která se stala průkopníkem v esportu. Vysvětlí, jak funguje její přítomnost na Twitchi i tvorba vlastních reklamních spotů v Unreal Enginu.
Jak značka Mentos vstoupila do světa gamingu
Do zákulisí kampaně Mentos Fizzooka, která získala bronzového lva v Cannes, nahlédnou Michaela Krchová a Hanka Teplá (WPP Media). Ukážou, jak lze globální myšlenku přizpůsobit lokálnímu trhu.
Jak řídit hodnocení, zpětnou vazbu a viditelnost mobilních aplikací
Ondřej Franek (Etnetera Flow) představí praktické postupy pro péči o aplikaci po jejím spuštění. Zaměří se na optimalizaci viditelnosti aplikací v obchodech s aplikacemi (ASO), využití AI při analýze recenzí i strategie pro zlepšování hodnocení.
Příběh Decathlon Revampu: Od svázaných rukou k digitálnímu flagshipu
Případová studie se zaměří na kompletní proměnu mobilní aplikace a e-shopu Decathlonu. Jakub Šebesta (Decathlon) ukáže, jak lze z nepřehledného systému vytvořit moderní digitální nástroj, který zákazníkům usnadňuje nákup.
Nemusí pršet, hlavně když scrape
Právní pohled na automatizovaný sběr dat a scraping přinese Martin Bartoň (eLegal). Vysvětlí, jak bezpečně pracovat s uživatelskými daty i daty konkurence, aniž by se firmy dostaly do konfliktu se zákonem.
Konference MARKETING MEETING: Hravý marketing – jak na mobilní aplikace a gaming se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2026 od 10:00 do 14:30 online přes Zoom. Součástí vstupenky je také videozáznam všech přednášek.
Program i přehled řečníků najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem je MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.