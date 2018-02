Sálih Muslim je na svobodě. Turecko Praze vyhrožuje zhoršením vztahů

Pražský městský soud dnes propustil na svobodu kurdského politika Sáliha Muslima, kterého česká policie v sobotu zadržela na základě mezinárodního zatykače a o jehož vydání usiluje Turecko. Oznámil to mužův právník Miroslav Krutina. Státní zastupitelství navrhovalo vzít Muslima do předběžné vazby, kde by čekal na extradiční řízení. Podle právníka soud uvěřil Muslimovu slibu, že se bude účastnit všech úkonů následného řízení. Ankara vyhrožuje zhoršením vztahů