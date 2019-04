Ropákem roku je Skalický z Vodní cesty, prosazoval výstavbu plavebního kanálu u Přelouče

Skalický cenu dostal za vehementní prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun přes plánované území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech a za trvalé prosazování výstavby 420 kilometrů dlouhého plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 582 miliard korun. Dnes se vyhlašoval sedmadvacátý Ropák.

Zelenou perlu 2018 za antiekologický výrok získal poslanec Foldyna, který v projevu na podporu výstavby jezu u Děčína v Poslanecké sněmovně uvedl: „Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.“ Zelenou perlu ekologové letos udělili počtyřiadvacáté.

O vítězích letos rozhodlo 86 členů nezávislé komise ze 101. Členové komise jsou například sociolog Jan Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.

Foldyna loni získal i cenu Ropáka za rok 2017, a to za podání změny návrhu zákona o ochraně přírody a za její prosazování. Schválený návrh vyloučil spolky ze stavebních řízení pro malé lokální stavební projekty. Cenu Zelená perla 2017 získal tehdejší vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller, který na přednášce na katedře jaderné chemie ČVUT uvedl: „Cokoliv studujete, studenti a studentky, a cokoliv se učíte, co má souvislost s jadernou energetikou, je velice čestné, průzračné a potřebné, protože to patří k základním potřebám člověka vedle pitné vody, potravin a střechy nad hlavou.

