Ve Švýcarsku postavili dům roboti. Ušetřili 60 procent cementu

Koncept nazvaný DFAB má být první obytnou budovou, jež je z velké části navržena a postavena roboty. Čtyřpodlažní dům vyrostl v blízkosti Curychu má energeticky úsporné stěny, dřevěnou konstrukci sestavovali roboti na místě. Stropy jednotlivých pater byly vytištěné 3D tiskárnou.

Systém vypracovali odborníci technické univerzity v Curychu ETH. Do projektu zapojili 30 průmyslových partnerů. Čtyři roky trvající realizace domu o zastavěné ploše 220 metrů čtverečních spotřebovala o 60 procent méně cementu než srovnatelně velké domy.

„Jedná se o nový pohled na architekturu,“ tvrdí člen týmu DFAB Matthias Kohler. Trendem do budoucna má být důraz na technické specifikace budov, nikoliv na jejich design. „Centrálním pohledem architektury má být to, jak využíváme zdroje během výstavby,“ dodal.

I když v předchozích letech už vznikly koncepty výstavby domů pomocí umělé inteligence, švýcarský model je nejvíce komplexní. Kohler vysvětlil, že jejich úsilím nebylo postavit dům co nejrychleji, ale co nejšetrněji k životnímu prostředí.

„Můžeme dělat věci velmi rychle. To ale neznamená, že to je udržitelné,“ zdůraznil. Kromě hospodárnosti při stavbě tým přihlížel také ke kvalitě postaveného domu. Přitom se nedomnívá, že by rozšíření robotizace ve stavebnictví vedlo k zániku pracovních míst. Naopak, zruční řemeslníci budou vždy žádaní.

Specialista na 3D tisk Benjamin Dillenburger vysvětlil, že není možné si představovat, že na stavbách zastanou veškerou práci roboti. Také stroje musí někdo ovládat, respektive bude docházet ke spolupráci mezi nimi a lidmi.

Open-source konceptem chtějí tvůrci oslovit stavební firmy po celém světě pomocí putovní výstavy. Nyní se koná v New Yorku.

„Představujeme si, že to bude zajímavé nejen pro architekty, ale i pro inženýry, stavebníky a další odborníky,“ doufá děkan architektury soukromé univerzity Cooper Union Nader Tehrani. Dillenburger dodal, že architektura bude vždy věcí pro širokou veřejnost, protože se dotýká každého.

