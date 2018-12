Počet obětí terorismu ve světě loni klesl o více než čtvrtinu

Ve srovnání s rekordním rokem 2014 počet obětí atentátů klesl dokonce o 44 procent. Situace se v souvislosti s porážkou teroristické organizace Islámský stát (IS) zlepšila především v Iráku a Sýrii. Dopady mezinárodního terorismu na Česko se podle indexu EIP snížily.

Nejvyšší počet obětí terorismu zaznamenal index v roce 2014. Tehdy jich bylo 17 958. Od té doby počet obětí atentátů ve světě klesá každý rok. Za loňským poklesem podle zprávy stojí nejen menší atraktivita IS, ale například i posílení jednotek, které se věnují boji proti terorismu, či lepší technologie používané při sledování podezřelých.

V západní Evropě se stalo v roce 2017 obětí teroristických útoků 81 osob, o rok dříve to bylo 168 lidí. Podle zprávy IEP to zatím vypadá, že i letos bude obětí teroristických útoků méně než o rok dříve. Od ledna do října jich odborníci zaznamenali méně něž deset.

V žebříčku 138 zemí seřazených podle toho, jaké dopady na ně má mezinárodní terorismus, se Česko umístilo na 87. místě, v kategorii „velmi nízký“, tedy v druhé nejnižší ze šesti. V první kategorii, tedy „velmi vysoký“ dopad, je například Irák, Afghánistán či Nigérie, v druhé s označením „vysoký“ je Indie, Jemen či Turecko, ve třetí „střední“ je Británie, Francie, Rusko či Německo. Žádný vliv nemá terorismus podle žebříčku například na Bělorusko či Litvu.

Pět zemí světa zaznamenalo loni více než tisíc obětí terorismu: Afghánistán, Irák, Nigérie, Somálsko a Sýrie. V devatenácti zemích zahynulo více než sto lidí. Nejvíce útoků se odehrálo v Afghánistánu, kde bylo proti policistům a vojákům namířeno loni 434 útoků a proti civilistům 256. V roce 2016 se nejvíce teroristických útoků odehrálo ještě v Iráku.

I v loňském roce byla teroristická organizace Islámský stát skupinou, jejíž akce si vyžádaly největší počet obětí, a to navzdory tomu, že počet mrtvých, které jí lze s určitostí přičíst, se snížil ve srovnání s rokem 2016 o více než polovinu.

Nejhorší teroristický útok ale loni nespáchal IS, nýbrž islamistické milice Šabáb působící především v Somálsku. Při výbuchu nákladního auta v metropoli Mogadišu zemřelo 587 lidí. Na druhém místě smutného žebříčku se umístil atentát IS na mešitu Ravda ve městě Bir al-Abd na Sinajském poloostrově v Egyptě, při kterém zahynulo 311 osob.

