Americký mladík se chce dát očkovat, matka nesouhlasí. Spor trvá čtyři roky

V americké populaci se stále častěji objevují případy spalniček, na které přitom existuje očkování. Mnoho matek, které odmítají vakcinaci, se nyní snaží zjistit, jaký lék by proti virovému onemocnění fungoval. Už v roce 2000 byla tato choroba ve Spojených státech prohlášena za vymýcenou. Proočkovanost u dětí ale v posledních letech klesá.

Někteří američtí zákonodárci chtějí změnit legislativu, aby nebylo možné odmítnout očkovat děti z náboženských nebo filozofických důvodů. Republikán Paul Harris ze státu Washington tvrdí, že právo komunity na zdraví má přednost před náboženskými právy. Proto prosazuje změnu zákona.

Ve státě Minnesota žije patnáctiletý mladík, který si na serveru Reddit postěžoval, že jeho matka je zapřisáhlou odpůrkyní očkování. Ačkoli ji už čtyři roky přesvědčuje, k vakcinaci nedala souhlas.

Odpor k očkování ohrožuje lidstvo. Milionům úmrtí se dá předejít, uvádí WHO

Chlapec s přezdívkou Danny se nebojí možných vedlejších účinků očkování, bez souhlasu rodičů ale může být očkován pouze proti žloutence typu B. Pro ostatní nemoci potřebuje jejich písemný souhlas. Pokud by jejich podpis zfalšoval, mohlo by mu hrozit i vězení v délce tří let. Pokud nechce porušit stávající legislativu, musí si počkat na dovršení 18 let.

Nové případy spalniček se objevily také v České republice. Část rodičů odmítá očkovat děti, obávají se zdravotních potíží. Odborníci tento přístup kritizují. Lidé, kteří nejsou očkováni, by měli být v karanténě od 7. do 21. dne od posledního kontaktu s nemocným. Na území ČR se očkuje proti spalničkám od roku 1969, proočkovanost populace poklesla pod bezpečných 95 procent.

Hnutí proti očkování se rozšířilo poté, co londýnský lékař Andrew Wakefield v roce 1995 zveřejnil v časopise The Lancet studii, která poukazuje na souvislost mezi autismem a očkováním. Ačkoliv byly výsledky studie následně zpochybněny, mnoho lidí věří tomu, že očkování může autismus způsobit. Před svým zvolením hovořil o zdravotních rizicích očkování také americký prezident Donald Trump.

V Česku na rizika spojená s očkováním upozorňuje doktorka Anna Strunecká, bývalá vědecká pracovnice Univerzity Karlovy, autorka knih Doba jedová či Varovné signály očkování. Pro její kontroverzní publikační činnost se univerzita od Strunecké distancovala.

