Oleo Chemical čelila nepřátelskému převzetí, tvrdí její zástupce

„Společnost Ravak, ovládaná soukromými osobami z Příbrami, se pokusila o násilné převzetí Oleo Chemical již podruhé. Učinila tak na základě zinscenovaného konání valné hromady, která proběhla zcela mimo regule zákona o obchodních korporacích a v rozporu se stanovami společnosti,“ uvedl dnes Pomp.

Kreysa takové obvinění odmítá. „Jde o křivá a pomlouvačná tvrzení, která se snaží otočit realitu zmanipulovaného insolvenčního řízení, které probíhá pod taktovkou kontroverzního podnikatele Grzegorze Hóty a společnosti Temperatior,“ uvedl.

Pomp dnes uvedl, že valná hromada bez souhlasu věřitelského výboru jmenovala za členy představenstva advokáty napojené na Ravak. „Přestože lidé napojení na Ravak věděli, že valná hromada je neplatná, začali činit kroky ohrožující reorganizaci a v neprospěch věřitelů Oleo Chemical,“ sdělil.

Čtěte více o případu Kamila Jirounka:

„Tyto kroky, které měly zabránit plnění schváleného reorganizačního plánu, se přitom uskutečnily za zády insolvenčního správce. Ten proti pokusu o nepřátelské převzetí proto musel zasáhnout a firmě, reprezentované zástupci napojenými na Ravak, odebral oprávnění nakládat jejím majetkem,“ dodal Pomp. Dokládá to podle něj i dokument zveřejněný v insolvenčním rejstříku.

Podle Kreysy ke změně představenstva došlo z vůle stávajících akcionářů a majitelů Oleo Chemical, mezi kterými společnost Ravak není. „Rozhodnutí o změně členů představenstva si tedy lze vyložit pouze tak, i že i stávajícím majitelům došla trpělivost s praktikami firmy Temperatior, která parazituje na činnosti Olea Chemical,“ dodal.

Městský soud v Praze před Vánoci schválil reorganizační plán Oleo Chemical formou fúze s firmou Temperatior. Reorganizace má podle dřívějšího vyjádření firmy zajistit pokračování výroby biopaliv, zachování osmi desítek pracovních míst a nejvyšší možný výnos pro věřitele.

Kreysa tehdy mimo jiné uvedl, že Ravak považuje reorganizaci pouze za plán k ovládnutí společnosti Oleo Chemical, nikoliv k legální normalizaci vztahů ve společnosti a narovnání vztahů se skutečnými věřiteli.

„Společnost Ravak dlouhodobě usiluje o to, aby insolvence Oleo Chemical probíhala transparentně, poctivě a podle platných zákonů České republiky. Že se tak bohužel neděje, potvrdil i Ústavní soud, který ve svém stanovisku ze dne 25. ledna 2018 označil velkou část insolvenčního řízení za nezákonnou a zrušil ji. Zásadní pochybnosti o legálnosti insolvenčního řízení a poctivosti reorganizace vyjádřilo ve svém stanovisku ze dne 27. března 2018 i Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ dodal dnes Kreysa.

Oleo Chemical vznikla v roce 2004 se záměrem vyrábět moderní biopaliva. Majitelé firmy Kamil Jirounek a Michal Urbánek se však o čtyři roky později dostali do finančních problémů. Peníze na investice do modernizace technologie jim poskytl právě příbramský výrobce bazénů a koupelen Ravak. Finanční zdroje se ale nevracely, a Ravak se proto v roce 2012 připojil k insolvenčnímu řízení.

Spory o stovky milionů korun, které Ravak Oleu půjčil, ovšem otevřely kauzu mnohem rozsáhlejší. Manažeři Olea tehdy potřebovali nejen peněžní injekce, ale i zakázky, a při jejich shánění se dostali i do blízkosti vlivného podnikatele Ivo Rittiga. Letos v březnu soud potvrdil, že Urbánek, Jirounek i Rittigův obchodní partner Peter Kmeť půjdou za tunelování Olea do vězení, a to každý na tři roky. Rolí Rittiga se bude muset znovu zabývat pražský městský soud.

Čtěte dále: