Odsouzený lobbista Janoušek je od loňského jara invalida

Web má k dispozici usnesení Krajského soudu v Brně z 15. listopadu, ve kterém stojí, že kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesla Janouškova pracovní schopnost o 80 procent „a den vzniku invalidity byl stanoven k 30. 3. 2016“. „Odsouzenému byl výkon uloženého trestu odnětí svobody poprvé přerušen 9. 3. 2016, tedy před téměř rokem a tři čtvrtě, a během této doby se jeho zdravotní nezlepšil, spíše se zhoršuje,“ stojí dále v usnesení z poloviny listopadu.

Případ Janoušek Janoušek autem v roce 2012 v opilosti srazil ženu a byl odsouzen ke 4,5 roku vězení za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Do vězení nastoupil 18. listopadu 2014 a zůstal v něm do 9. března 2016, tedy zhruba rok a čtvrt. Dlouhodobě si ale stěžoval na zdravotní komplikace po operacích hlavy. Nejprve mu výkon trestu přerušilo vedení věznice, poté krajský soud. Trest mu byl přerušen na rok a tři čtvrtě.

Brněnský krajský soud tehdy rozhodoval o Janouškově žádosti o další přerušení výkonu trestu. Žádost zamítl, mluvčí soudu Eva Sigmundová ale uvedla, že soud má za to, že prognóza Janouškova zdravotního stavu nepředpokládá takové zlepšení, aby byl v dohledné době schopen odpykat si zbytek trestu, a jeho obtíže by se měly řešit spíš žádostí o upuštění od zbytku trestu. Janoušek následně o upuštění od zbytku trestu požádal Městský soud v Praze, který ho jako prvoinstanční soud poslal do vězení. Jak ale webu iRozhlas.cz řekla mluvčí pražského soudu Markéta Puci, řešit se to nakonec bude u Krajského soudu v Brně.

„Zdejší soud obdržel spisový materiál od Městského soudu v Praze a aktuálně provádí procesní úkony ve věci - evidence a seznámení se s přípisem Městského soudu v Praze,“ řekla mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.

Janouškův advokát Lukáš Trojan koncem listopadu uvedl, že jeho klient je dlouhodobě v lékařské péči, „přičemž v poslední době se jedná o péči akutní.“

