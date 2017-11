Brněnská bohunická věznice už informovala soudy v Praze i v Brně, že lobbista Roman Janoušek nenastoupil k výkonu trestu. Janoušek byl v roce 2012 odsouzený za to, že autem porazil ženu, do vězení měl po přerušeném trestu nastoupit do nedělní půlnoci. "Věznice informaci zaslala nám i na Městský soud v Praze," uvedla mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.