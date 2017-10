Nejtragičtější útok v Somálsku má již 300 obětí

Úřady somálské metropole Mogadišo po sobotních explozích v rušné části města evidují již 300 obětí. Agentuře Reuters to řekl šéf záchranné služby Abdikadir Abdirahman. Mrtví podle něj budou přibývat, protože se stále mnoho osob pohřešuje. Pokud by se k útoku přihlásila teroristická skupina Šabáb, kterou vláda podezřívá, šlo by o nejkrvavější incident během jejího desetiletého povstání.