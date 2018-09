Genderová boží spravedlnost: nerovnost mezi pohlavími zkracuje mužům život

V průměru muži umírají dříve než ženy. Důvodem je častější výskyt alkoholismu, vyšší počet infarktů či vyšší míra sebevražd. Podle nové studie Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou tyto problémy výraznější v těch evropských zemích, kde panuje větší nerovnost ve společnosti mezi ženami a muži. Rovnoprávné postavení žen naopak mužům přidává léta života navíc. Ukazujete se to například ve Skandinávii.

„Život v zemi s rovnoprávností mužů a žen je přínosem pro zdraví mužů a projevuje se nižší mírou úmrtnosti. Vyšší blahobyt, poloviční riziko vzniku depresí, vyšší pravděpodobnost chráněného sexu, nižší míra sebevražd a o 40 procent nižší riziko násilné smrti,“ tvrdí WHO.

Organizace srovnávala 41 zemí, přičemž do do „evropského okruhu“ zařadila i některé středoasijské republiky, jako Kyrgyzstán či Turkmenistán. Porovnala zprávy o zdraví v mužské populaci a existující další databáze WHO. Muži v Evropě jsou vystaveni větším zdravotním problémům kvůli konzumaci alkoholu a kouření. Více solí a jí nezdravě. Častěji než ženy jsou obětmi násilných trestných činů. V západní Evropě je nejrizikovějším faktorem kouření, ve východní Evropě alkoholismus a užívání drog.

Alkoholismus v Evropě (spotřeba alkoholu a prevalence těžké opilosti u mužské populace):

Zdroj: WHO

Nezdravý způsob života mužů je často spojen s danou kulturou společnosti a stereotypními představami, jak se mají muži chovat. Například v Rusku muži pijí tvrdý alkohol více proto, že se to očekává od „silnějšího pohlaví“. Konzumace alkoholu je spojena s ideálem tvrdě pracujícího muže.

Ve více „maskulinních“ společnostech, kde ženy nemají rovnoprávné postavení v politice nebo řízení firem, muži také více riskují. To znamená více stresu, více smrtelných nehod a vyšší míra sebevražd. Stres rovněž zvyšuje riziko onemocnění kardiovaskulárního systému.

Střední délka života mužů v evropských zemích (srovnání mezi roky 2000 a 2016):

Zdroj: WHO

Ve Švýcarsku se muži narození v roce 2016 mají šanci dožít v průměru 81,2 let, v Turkmenistánu to je 64,7 let. Jedná se o rozdíl téměř 17 let. Průměrná délka života mužů přesahující 75 let připadá většinou na země západní a severní Evropy.

