Noví hlídači: do mediální rady se hlásí i Křeček, kritik rozhlasáka Kroupy

Křeček se členům volebního výboru sněmovny dnes představil jako nominant Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde působí na katedře mediálních studií, a také jako nominant Ekumenické akademie.

„Moje hlavní téma a přínos je porozumění, znalost a praxe v analýze mediálních obsahů,“ uvedl na prvním slyšení před poslanci Křeček. Podílel se mimo jiné na analýze, kterou si letos generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral vybral ke kritice práce svého investigativního reportéra Janka Kroupy a dalších redaktorů. Analýza odsoudila Kroupovu práci při reportáži a zpravodajství o podnikání Agrofertu na pozemcích, které mu nepatří.

Křeček byl také hlavním autorem obsahové analýzy vysílání kritizující Českou televizi a Český rozhlas za to, že údajně před krajskými a senátními volbami nadržovaly TOP 09 a naopak znevýhodnily KSČM tím, že její politici ve vysílání účinkovali méně, než by podle něj příslušelo postavení komunistů ve společnosti.

Toto postavení odvozoval od výsledků stran v posledních sněmovních volbách a od jejich preferencí. Opomněl například výsledky stran v senátních volbách, kde se KSČM podařilo získat jen jediného senátora. Křeček do analýzy vysílání před krajskými volbami navíc nezahrnul regionální vysílání.

Analýza, kterou si objednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, přitom stála více než 300 tisíc korun.

„To, co se kolem této analýzy odehrálo, odvedlo pozornost od možnosti vést racionální debatu,“ míní Křeček, jehož analýzy dokonce několikrát při svých projevech zmínil prezident Miloš Zeman. I na to se Křeček před poslanci odvolával.

Přetlak kandidátů

Celkem se dnes na volebním výboru představilo osm zájemců o volné místo v Radě ČT a sedmnáct zájemců o místo v Radě ČRo. Vedle Křečka kandiduje do Rady ČRo například jeho kolega z Fakulty sociálních věd UK Vlastimil Nečas, který je dalším ze spoluautorů analýzy kritizující práci novináře Janka Kroupy. Do rady rozhlasu by rád nastoupil také jediný profesor mediálních studií v Česku Jan Jirák či dabér Zdeněk Mahdal.

Kandidáti do Rady ČRo Petr Arenberger, Lenka Havlíková, Jan Jirák, Eva Kartušáková, Jan Kolář, Miroslav Krupička, Jan Křeček, Zdeněk Mahdal, Richard Medek, Vlastimil Nečas, Jaroslav Růžička, Jan Stanzel, Oldřich Šesták, Milan Trojan, Oldřich Vágner, Mikuláš Vymětal, Lucie Wittlichová,

Do Rady ČT kandidují například právník a novinář Tomáš Němeček, předseda Syndikátu novinářů Adam Černý či bývalý děkan Fakulty sociálních věd UK Jakub Končelík.

Seznam kandidátů volební výbor sněmovny zúží na svém zasedání 27. března jen na tři kandidáty v případě televizní rady a na šest v případě rozhlasové rady. Vznikne tím kandidátní listina, z níž budou svým hlasováním nové radní vybírat všichni poslanci. Konečná volba nových členů by se pak mohla uskutečnit na dubnové schůzi Sněmovny.

Kandidáti do Rady ČT Adam Černý, Michal Jankovec, Jakub Končelík, Tomáš Němeček, Marta Smolíková, Karel Strachota, Jan Svačina, Vlastimil Venclík,

