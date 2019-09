Každá třetí je zneužívána manželem. V muslimkách se probouzí touha po emancipaci

Násilí páchané na ženách je globálním problémem, ale v muslimských zemích je mnohem častější, napsala pákistánská spisovatelka a novinářka Bina Shahová, jež nyní žije ve Spojených státech. V zemích, kde se většina obyvatelstva hlásí k islámskému náboženství, je emancipace žen ve společnosti obtížnější.

Podle rodačky z Karáčí to ale není primárně způsobeno islámem a Koránem, ale spíše tím, že patriarchální společnost náboženství zneužívá i k útisku žen. Ukazuje se to také v případě Saúdské Arábie, kde režim v roce 2018 dovolil po dlouhých letech zákazů ženám řídit auto. Změna nastala po letech protestů feministek, které řídily auto a byly zatýkány. Úřady zákaz obhajovaly tím, že ženy za volantem ohrozí morálku v islámském království, povede to k jejich promiskuitě. Jedním z argumentů zákazu řízení byly i obavy o jejich bezpečnost.

„Duchovní i konzervativní síly v zemi se obávaly, že ženy už nebudou tak snadno ovladatelné,“ napsala Shahová v článku pro Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Přitom v Pákistánu, další zemi, kde žije většina populace muslimského vyznání, takový zákaz nikdy nebyl přijat. V některých oblastech ženy řídí i traktory a nákladní auta.

Pro západní pozorovatele je například nepochopitelné, proč muslimské ženy chodí zahaleny i tam, kde to není nařízeno. Podle Shahové mnoho žen, které žijí v Pákistánu nebo Egyptě, se cítí bezpečněji, pokud nosí burku a nikáb. Nepřitahují pohledy ostatních mužů. Jejich výskyt na veřejnosti není v těchto zemích považován za vyjádření jejich práva svobodného pohybu. Pokud je žena vystavena násilí, patriarchální společnost to vysvětluje tak, že si za to ženy mohou sami svým chováním. I pouhý pohled na muže je může nepřiměřeně dráždit.

Není to o zahalování

Moderní feminismus v muslimských zemích se spíše zaměřuje na diskuzi o přístupu ke vzdělání, finanční nezávislosti a účasti na politice. Debata o zahalování feministky z těchto zemí spíše frustruje, uvedla egyptsko-americká feministka Mona Eltahawyová.

Samotné feministky z těchto zemí zdůrazňují, že jejich boj není protestem proti náboženství, ale proti společnosti. „Pochopila jsem, že islám dává ženám sociální, politická a ekonomická práva bez ohledu na to, že jsou naše práva neviditelná,“ napsala indická spisovatelka Nyla Ali Khanová, autorka knihy Islám, ženy a násilí v Kašmíru. Islámské náboženství podle ní nezakazuje ženám vlastnit majetek, vzdělávat se nebo se angažovat v politice. Takový je výklad patriarchální společnosti případně náboženských fanatiků.

Akceptace domácího násilí u žen ve vybraných zemích

Akceptace domácího násilí u žen ve vybraných zemích ( Autor: CC BY-SA 3.0/ M Tracy Hunter )

Podíl žen v % ve věku 15 až 49 let, které si myslí, že jejich manžel nebo partner má právo je udeřit. Data pocházejí z roku 2013. Foto: CC BY-SA 3.0/ M Tracy Hunter

Přitom je nezpochybnitelné, že násilí na ženách se v muslimských zemích projevuje silněji než v zemích, které většinově muslimské nejsou. Bina Shahová cituje studii, ze které vyplývá, že domácí násilí je v muslimských zemích pácháno na 49 procentech žen, v nemuslimských jen v 21 procentech.

Znásilnění v manželství v muslimských zemích zažilo 38 procent žen, v ostatních zemích to je 13 procent. S fyzickým násilím se setkalo v muslimských zemích 66 procent žen, v nemuslimských 42 procent žen. Je to způsobeno podle spisovatelky zejména nedostatečnou právní ochranou žen v muslimských zemích. Proto by stále silnější feministické hnutí ve státech s muslimskou většinou mělo tlačit na prosazování legislativy, jež práva žen ochrání.

Ze zprávy o rovnoprávnosti žen ve světě Global Gender Gap Report z prosince 2018 vyplývá, že největší propast mezi muži a ženami panuje v zemích, které jsou kulturně spojeny s islámem. Ze 149 zemí je na tom nejhůře Jemen, Pákistán, Irák, Sýrie a Čad. Naopak nejlepší skóre získaly Island, Norsko, Švédsko a Finsko. Česká republika se umístila na 82. místě.

Dále čtěte:

Soudružka žena aneb Emancipace žen za socialismu

Důsledek #MeToo: ve Spojených státech přibývá feministů

Z galerií mizí obrazy, ze startu F1 modelky