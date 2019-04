Prosadila GDPR a válčí s giganty. Jourová patří podle Time mezi 100 nejvlivnějších lidí

Americký magazín zařadil do svého výběru mezi nejvlivnější „vůdce“ například amerického prezidenta Donalda Trumpa, čínskou hlavu státu Si Ťin-pchinga, venezuelského opozičního lídra Juana Guaidóa či šestnáctiletou švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou. Ve skupině „ikon“ figurují mimo jiné bývalá první dáma USA Michelle Obamová nebo zpěvačky Taylor Swiftová a Lady Gaga.

Eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová ve svém medailonku pro Time o kolegyni napsala, že Jourová je „vůdčím hlasem volajícím po regulaci velkých technologických společností“. Připomíná také, že Jourová pomohla prosadit nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR).

„Jourová nadále bojuje za to, aby ochrana dat byla každodenní realitou, a to navzdory intenzivnímu odporu. Jourová přistupuje k tomuto obtížnému úkolu se zanícením, které vychází ze základní víry, že jejím posláním je chránit Evropany,“ napsala Vestagerová. Neopomíjí ani skutečnost, že Jourová strávila v roce 2006 více než měsíc v českém vězení za chybné obvinění z korupce.

Thank you @TIME for including me on your #TIME100 list. I see it as recognition of the work of many people at @EU_Commission and of the growing role of the EU when it comes to shaping a global response to the tech revolution. https://t.co/QdOUlHwli4