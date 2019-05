Izrael umí využít každou kapku vody, čeští vědci budou zkoumat tamní závlahové systémy

Zavlažovací systém, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

V Izraeli bude letos na podzim výzkumná mise České zemědělské univerzity (ČZU) s místními vědci zkoumat závlahové systémy použitelné v Česku, uvedla to vědecká diplomatka v Izraeli Delana Mikolášová. Podle rektora ČZU Petra Skleničky by systém škola použila do svého projektu na Rakovnicku. Univerzita se tam snaží vymyslet krajinu, která by dokázala odolat těžkým klimatickým podmínkám.