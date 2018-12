Facebook byl ochoten obětovat soukromí uživatelů, naznačují Zuckerbergovy e-maily

Provozovatel největší sociální sítě světa po bezprecedentním zabavení dokumentů britským parlamentem žádal, aby materiály získané americkým podnikatelem Tedem Kramerem v rámci soudního sporu s Facebookem zůstaly v tajnosti. Předseda britského parlamentního výboru pro digitální média Damian Collins nicméně uvedl, že na jejich zpřístupnění je „značný veřejný zájem“.

„Nastolují důležité otázky ohledně toho, jak Facebook nakládá s daty uživatelů, o jeho přístupu ke spolupráci s vývojáři aplikací a o tom, jak uplatňují své dominantní postavení ve sféře sociálních médií,“ napsal Collins na twitteru.

V jádru skandálu kolem Cambridge Analytica je praxe, kdy Facebook dříve všem vývojářům aplikací pro svou platformu zpřístupňoval data nejen všech osob používajících danou aplikaci, ale i jejich přátel. Britská poradenská společnost toho zneužila, aby se dostala k osobním údajům desítek milionů uživatelů, které potom pravděpodobně využila pro účely úzce cíleného politického marketingu.

We need a more public debate about the rights of social media users and the smaller businesses who are required to work with the tech giants. I hope that our committee investigation can stand up for them.https://t.co/GRtQ5oMdvn