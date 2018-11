Šikana bílých heterosexuálů? Šéfka britské agentury propustila pět mužů, chtějí se bránit žalobou

Muži byli propuštění nedlouho poté, co vyjádřili své obavy z vyjádření Wallaceové, uvedl magazín Campaign. Výroky manažerka pronesla na květnové konferenci Creative Equals, kde se představila jako lesba. Kreativní ředitelka tak reagovala na zprávu, podle níž v JWT panuje největší rozdíl v odměňování mužů a žen v sektoru, a to 44,7 procenta. Po ztrátě zaměstnání se muži obrátili na právníky s tím, že byli diskriminováni na základě pohlaví, rasy, národnosti a sexuality.

Svůj nesmlouvavý postoj Wallaceová dala najevo již v roce 2017, kdy v komentáři napsala, že mnoho firem zaspalo a nediverzifikuje své kreativní týmy, které tvoří „bílí, bledí, vyčerpaní muži.“ Zároveň přidala deset rad, jak zvýšit zastoupení BAME, tedy menšin.

BAME Zkratka znamená černoch, asiat, nebo minoritní etnikum. Používá ji například Hollywood v požadavcích pro obsazení rolí. Ve střední Evropě nedávno vyvolal vlnu negativních reakcí údajný záměr společnosti Netflix obsadit do role jedné z hlavních postav připravovaného seriálu Zaklínač, který je volně inspirován středověkým Polskem, právě herečku z minoritního etnika. Producenti svůj záměr nakonec přehodnotili a do role obsadili bělošskou herečku Freyu Allan.

Wallaceová přiložila také návrh řešení, které zahrnuje mimo jiné větší zapojení žen a příslušníků menšin do přijímacího procesu nebo celkovou změnu firemní kultury. Zároveň se vypořádala i s kritikou z řad bílých mužů, kteří se cítí ohroženi jejími názory. Pořád prý zastávají 80 procent seniorních pozic, a tak si nemohou na nic stěžovat, naznačila.

Agentura odmítla případ komentovat. „Proces propouštění v JWT probíhá spravedlivě, podle zákonů a bez jakékoliv diskriminace,“ uvedla firma v prohlášení zveřejněném webem BusinessInsider.

Maximální odškodnění za nespravedlivé propuštění činí v Británii 80 tisíc liber (2,3 milionu korun). V případě, že se prokáže, že pětice mužů byla diskriminována, ale strop neexistuje, JWT by na odškodnění mohla zaplatit až miliony liber, uvedl magazín Campaign.

